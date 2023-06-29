На Украину могут быть направлены военные миссии Евросоюза

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FT: ЕС допускает отправку военных миссий на Украину
По имеющейся информации, данное положение закреплено в проекте декларации по «обязательствам по безопасности» для Украины со стороны ЕС. Отмечается, что обязательным условием будет являться согласование решения всеми членами объединения и соблюдение всех необходимых условий.
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