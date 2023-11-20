На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией Милей

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Крайне правый политик Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины, набрав 55,95% голосов по итогам подсчета 86,59% бюллетеней, передает РИА Новости.
Его противник, министр экономики и кандидат от правых сил Серхио Масса, получил 44,04% голосов.
Сам Масса уже признал свое поражение, поздравив Милея с победой.
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Сам Масса уже признал свое поражение, поздравив Милея с победой.
«Результаты оказались неожиданными, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, поскольку он становится президентом, выбранным большинством аргентинцев на ближайшие четыре года», - заявил Масса.Аргентина столкнулась с серьезным экономическим кризисом. Инфляция за год достигла 120%, национальная валюта теряет свою стоимость, а зарплаты практически не увеличиваются, приводя к уровню бедности более 40% населения. Страна почти исчерпала свои международные резервы и вынуждена обращаться к Китаю за помощью в погашении многомиллиардных долгов перед МВФ.
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Артем Кузьмин