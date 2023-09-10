На выборах в Московской области стартовал третий день голосования

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В Подмосковье стартовал третий день выборов. В 8 утра открылись более 3983 избирательных участка, сообщили в Мособлизбиркоме. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования.
«В регионе по состоянию на 20 часов 9 сентября явка на участках составила 43,33%. Проголосовал 2 420 501 избиратель. В дистанционном электронном голосовании принял участие 358 683 человека», – рассказали в комиссии.
В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.
На выборы губернатора региона избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырёх кандидатов: Андрея Воробьёва от партии «Единая Россия», Кирилла Жигарева от ЛДПР, Александра Наумова от КПРФ и Анатолия Никитина от политической партии «Справедливая Россия – За правду».
По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.
935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
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В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.
По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В этом году в регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Безопасность при проведении выборов обеспечивают около 14 тыс человек, в том числе сотрудники полиции, ГИБДД, ЧОП, Росгвардии и дружинники.
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.
935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
Также жители региона впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. При этом тайну волеизъявления обеспечит процедура анонимизации, заменяющая персональные данные избирателя на уникальный код.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Для участия в голосовании в электронном формате нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг. В итоге доступ к бюллетеням ДЭГ предоставлен более чем 445 тыс избирателям.
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
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Екатерина Клепко