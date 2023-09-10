На выборах в Московской области стартовал третий день голосования

Содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели не содержало резких формулировок в отношении России и какого-либо ее осуждения. В отличие от саммита на Бали год назад, который осудил действия РФ и тогда ходили разговоры о «звучной пощечине» России, в этом году планы Шольца продолжить антироссийское давление не осуществились.