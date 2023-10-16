На выборах в Польше лидирует оппозиция

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В Варшаве подсчитали почти треть голосов и выяснили, что правящая партия набрала всего «Право и справедливость» около 40 %. При этом оппозиционная партия «Гражданская коалиция» во главе с экс-главой Европейского совета и бывшим премьер-министром Дональдом Туском, — 26,4% голосов. О грядущих изменениях в Польше пишет РИА Новости.
По данным exit poll, ПиС может потерять власть, так как оппозиционные партии вместе могут набрать свыше 50 %. Однако пока у союзников ГК еще недостаточно голосов, а значит, что у ПиС есть шансы сохранить за собой контроль над правительством.
Эксперты РИА Новости считают, что ПиС провалила избирательную кампанию, при этом а оппозиция постаралась максимально объединить сторонников.
Считается, что нынешние выборы являются самыми важными с конца 1990-х годов. При этом ПиС начала терять поддержку избирателей еще с весны. А оппозиция была уверена в своей победе.
РИА Новости пишет, что антироссийская политика в Польше не изменится. Однако и Украине ничего хорошего не светит. Варшава рано или поздно предъявит киевским властям требования для контроля за расходованием средств, которые выделяются Украине странами Евросоюза.
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Эксперты РИА Новости считают, что ПиС провалила избирательную кампанию, при этом а оппозиция постаралась максимально объединить сторонников.
РИА Новости пишет, что антироссийская политика в Польше не изменится. Однако и Украине ничего хорошего не светит. Варшава рано или поздно предъявит киевским властям требования для контроля за расходованием средств, которые выделяются Украине странами Евросоюза.
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Элина Позднякова