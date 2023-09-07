На всех избирательных участках Подмосковья обеспечат надёжное электроснабжение

Фото: Минэнерго МО
Энергетики обеспечат бесперебойное электроснабжение избирательных участков Московской области во время региональных и муниципальных выборов. Они переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-служба Министерства энергетики Московской области.
«Надёжное электроснабжение обеспечат на 935 избирательных участках, находящихся в зоне ответственности компании «Россети Московский регион». Заранее проведён осмотр схем их электроснабжения, а также более 2 тыс трансформаторных подстанций, от которых они запитаны. Прошло свыше 790 противоаварийных тренировок с пуском в работу резервных источников электроэнергии», – говорится в сообщении.Также с 8 по 11 сентября в регионе будут дежурить 280 бригад из 998 человек, подготовлено 414 резервных источников электроэнергии.
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – впервые с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке.
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