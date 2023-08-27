На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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В ночь на воскресенье по всей Украине был дан сигнал воздушной тревоги, показывают данные интерактивной карты от украинского министерства цифровой трансформации.
Раньше аналогичные меры были предприняты в Киеве и в ряде других областей: Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Сумской, а также в территориях Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева.
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Артем Кузьмин