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На встрече двух лидеров Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления

23 июля 2023, 12:27

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

На переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин отметил, что украинское контрнаступление имеет место быть, но оно уже провалилось. Белорусский лидер в свою очередь рассказал о рекордном количестве подбитой и уничтоженной западной техники в ходе одного боя.

Лукашенко добавил, что теперь есть возможность оценить реальные потери украинской стороны, уточнив, что по его данным в ходе одного боя были уничтожены 15 танков Leopard, поставленных Германией, и около 20 американских БМП Bradley. Российский президент согласился, что за один день, пожалуй, такого количества западной техники еще не уничтожали, передает телеграм-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии показал Владимиру Путину привезенную с собой карту переброски польских войск к границам Союзного государства. Он уточнил, что отдельные части армии Польши располагаются в 40 километрах от Бреста. Другая польскаяя бригада дислоцирована в 100 километрах от Гродно.

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#техника
#граница
#польша
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В Стрельне под Петербургом начались переговоры Путина и Лукашенко
23 июля 2023, 11:42

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне, что в окрестностях Санкт-Петербурга.
Ожидается, что во время переговоров лидеры союзных стран обсудят насущные вопросы последующего развития российско-белорусских отношений, решение задач по укреплению стратегического партнерства и союзничества, а также расширение интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

В начале общения российский лидер отметил хорошее состояние экономик двух стран. Он отметил, что совместные планы реализуются даже более высокими темпами, чем ожидалось.

Кроме официальной части переговоров, Владимир Путин анонсировал также неформальные встречи президентов сегодня и завтра.

До этого Путин и Лукашенко встречались 9 июня. Тогда саммит прошел в неформальной обстановке в резиденции президента России Бочаров Ручей.

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#Путин
#Лукашенко
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#встреча
#петербург
#стрельна
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ЛДПР готовит законопроект о введении госномеров для самокатов
23 июля 2023, 11:18

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В ЛДПР разрабатывают законопроект об изменениях правил использования самокатов и моноколес. В частности, предлагается ввести обязательные государственные номера для этих средств передвижения.
В комментарии для РИА Новости депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Сипягин сообщил, что, по мнению фракции, необходимо полностью запретить на законодательном уровне передвижение по улицам и дорогам без номерных знаков всем индивидуальным транспортным средствам, способным развивать скорость свыше пяти километров в час.

Среди других положений законопроекта — запрет на движение самоката в дождь или на скользкой дороге со скоростью более пяти километров в час. Кроме того, предлагается ввести презумпцию виновности для водителя самоката или велосипеда при столкновении с пешеходом на тротуаре или «зебре». 

Сипягин отметил, что на сегодняшний день попытки ввести правила для самокатчиков не дали ожидаемого результата, количество ДТП не сократилось, следовательно нужно подходить к решению вопроса иначе, законодательно. Нам либо удастся интегрировать этот новый и во многом удобный транспорт в городскую среду, либо придется полностью его запретить, как это сделано в Сингапуре, Барселоне, Шанхае и других городах и странах, заключил депутат.

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#самокат
#лдпр
#законопроект
#скорость
#номера
#презумпция виновности
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Washington Post: США пока не планируют поставлять Киеву ракеты большой дальности
23 июля 2023, 08:26

Фото: istockphoto/bpawesome

Администрация Байдена пока не собирается отправлять на Украину оперативно-тактические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, несмотря на давление некоторых политиков и просьбы Киева.
Ведущая компания американского военно-промышленного комплекса корпорация Lockheed Martin производит 500 таких ракет в год, и все они предназначены для продажи за границу. В Пентагоне считают, что у Киева есть другие более насущные потребности, помимо дальнобойных ракет, а их отправка на Украину подорвет готовность Соединенных Штатов к другим возможным конфликтам.  Ракет ATACMS в настоящее время на военных складах немного, а Украина запрашивала у Вашингтона сотни таких систем.

Впрочем, как отмечают журналисты WP, новый двусмысленный тон Байдена может свидетельствовать о том, что американские ракеты большой дальности вскоре все-таки отправятся по тому же пути, что и другие вооружения, поставку которых Вашингтон ранее отрицал, как, например, кассетные боеприпасы.

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#ракеты
#пентагон
#украина
#киев
#поставки
#сша
#вашингтон
#байден
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Ветеран ФСБ Киселев считает, что Стрелкова нужно было арестовать уже давно
23 июля 2023, 05:23

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Ветеран ФСБ РФ, полковник запаса Валерий Киселев заявил, что Игоря Стрелкова нужно было задержать и арестовать уже давно. Об этом пишет издание Daily Storm.
«Его арест считаю правильным. После того как он предательски сдал Славянск, его нужно было задержать. Три или четыре года назад. И все это время распространял неверные данные о том, правильно или неправильно что-то делают на фронте», — заявил ветеран в разговоре с журналистами Daily Storm.

В свою очередь, военный обозреватель Виктор ​Баранец считает, что Стрелков за время своих протестных высказываний успел набрать «политический вес» и «уже является кумиром непросвещённых военных геелохов».

Напомним, что 21 июля Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова на два месяца по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. На аресте подозреваемого в ​призывах к осуществлению экстремистской деятельности настаивали следственные органы и ФСБ. ​Стрелков просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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#ракеты
#пентагон
#украина
#киев
#поставки
#сша
#вашингтон
#байден
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Foreign Policy: Экс-адмирал ВМС США Ставридис предложил открывать огонь по российским кораблям в Черном море
23 июля 2023, 05:00

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис заявил, что Североатлантический альянс должен сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы со стороны ВМФ России немедленно открывать огонь. Об этом пишет Foreign Policy.
«Необходимо сопровождать украинские грузы. У США, Болгарии, Румынии и Турции достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе», — заявил Ставридис, который во время ирано-иракской войны в восьмидесятые годы прошлого века принимал участие в операции «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Чёрном море после приостановления участия России в зерновой сделке прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства.  Экипажем ракетного катера «Ивановец» в северо-западной части Чёрного моря были выполнены боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по мишени.

В свою очередь, в Минобороны Украины заявили, что государство, начиная с 21 июля, будет рассматривать все суда, которые следуют по Чёрному морю в порты РФ, как перевозящие военные грузы.

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#США
#Россия
#Черное море
#Джеймс Ставридис
#военные корабли
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NYP: Джо Байден «предсказал» собственную смерть больше 30 лет назад
23 июля 2023, 03:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Газета The New York Post нашла предсказание Джо Байдена о собственной смерти, которое он сделал еще в 1991 году во время выступления в Детройтском юридическом колледже. Тогдашний сенатор от штата Делавэр рассказывал студентам о важности выборов судей Верховного суда США, которые пожизненно выполняют свои обязанности.
«Если судья Дэвид Саутер проживет, даст Бог, столько же, сколько сейчас составляет средний возраст судей, он будет принимать знаковые решения в 2020 году. Я уже, по всей вероятности, умру», — отметил тогда Байден. 



New York Post отмечает, что в своем «предсказании» Джо Байден ошибся сразу дважды: судья Саутер ушел на пенсию в 2009 году, а сам Байден не только жив, но и стал президентом США. Но, подчеркнули журналисты, вряд ли тогда он мог ответить на вопрос о собственной физической и умственной пригодности для занятия высшего поста в Америке.

Байден, который является самым пожилым президентом за всю историю США, вступил в должность 20 января 2021 года, и собирается баллотироваться на второй срок. На момент президентских выборов в 2024 году ему будет 82 года. А проблемы со здоровьем и памятью американский лидер испытывает уже сейчас.

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#Джо Байден
#The New York Post
#предсказание
#смерть
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Китай снова призвал всех к переговорам по Украине
Представитель МИД Китая призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров «как можно скорее»
23 июля 2023, 02:51

Фото: iStock/awdebenham

Китай призывает стороны конфликта на Украине вернуться за стол переговоров, дабы избежать дальнейшей эскалации, заявил заместитель постпреда КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан. Об этом 23 июля сообщает РБК.
Как объяснил дипломат, мирные переговоры в целях политического решения того или иного конфликта являются лучшим способом решения гуманитарных проблем. Поэтому он призвал Москву и Киев «возобновить мирные переговоры как можно скорее», а международное сообщество — «создать благоприятные условия в этом отношении». 

Гэн Шуан отметил, что хотя Пекин и выступает за соблюдение Устава ООН и принципа территориальной целостности государств, однако необходимо также учитывать и беспокойства тех или иных стран относительно собственной безопасности.

Ранее зампостпреда Китая при ООН заявил, что дверь для урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем не должна закрываться.  Он подчеркнул, что процесс дипломатических переговоров по данному вопросу прекращаться не должен.

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#Китай
#Украина
#мирные переговоры
#ООН
#Гэн Шуан
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Польша открыла сервисный центр по ремонту танков Leopard, которые поставляют на Украину
23 июля 2023, 02:34

Фото: iStock/Michele_Ursi

Сервисный центр по ремонту поставляемых на Украину танков Leopard начал работать в Польше, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак. Первые два танка Leopard уже прибыли с Украины на завод Bumar в польском городе Гливицы, пишет ТАСС.



Ранее Forbes сообщил о том, что «Leopard лишь немногим лучше чем колесный AMX-10RC, который уже неоднократно терпел поражение на фронте. Несмотря на стальные гусеницы танк все еще уязвим к минам и к повреждениям корпуса и башни».

От создания сервисного центра по ремонту танков Leopard отказалась ФРГ. Издание Handelsblatt предположило, что причиной могли стать завышенные цены польской стороны.

Украинские войска за первые две недели контрнаступления потеряли около 20% военной техники, в том числе западной. Точные цифры потерь боевой техники не озвучиваются, передает издание «ИноСМИ». Однако указывается, что утрачена почти треть первоначального количества машин Bradley. Кроме того, Киев потерял 30% процентов поставленных Германией танков Leopard.

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#Польша
#танки
#ВСУ
#Leopard
#ремонт
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Трамп назвал безумием даже мысль о том, чтобы принять Украину в НАТО
23 июля 2023, 02:17

Фото: сайт Кремля

Экс-президент Соединенных Штатов считает безумной саму мысль о приеме Украины в члены Североатлантического альянса, поскольку это толкает мир к третьей мировой войне, сообщает РИА Новости.
«Информация о том, что мы просто рассматриваем прием Украины в НАТО в это время — полнейшее безумие», — заявил Трамп.

По его мнению, нынешняя вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом не должна рисковать потенциальным развязыванием войны ни с Россией, ни с Китаем, и в принципе некомпетентна в вопросах внешней политики.

Ранее сорок пятый президент США заявил, что в случае своего избрания сможет прекратить конфликт на Украине за один день. Он добавил, что он бы предупредил Владимира Путина о готовности Вашингтона предоставлять Украине еще больше помощи, если Москва не проявит готовности завершить конфликт.

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#Дональд Трамп
#Украина
#НАТО
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