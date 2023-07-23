На встрече двух лидеров Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления

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На переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин отметил, что украинское контрнаступление имеет место быть, но оно уже провалилось. Белорусский лидер в свою очередь рассказал о рекордном количестве подбитой и уничтоженной западной техники в ходе одного боя.
Президент Белоруссии показал Владимиру Путину привезенную с собой карту переброски польских войск к границам Союзного государства. Он уточнил, что отдельные части армии Польши располагаются в 40 километрах от Бреста. Другая польскаяя бригада дислоцирована в 100 километрах от Гродно.
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Александр Бойцов