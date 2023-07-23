На встрече двух лидеров Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления

На переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин отметил, что украинское контрнаступление имеет место быть, но оно уже провалилось. Белорусский лидер в свою очередь рассказал о рекордном количестве подбитой и уничтоженной западной техники в ходе одного боя.