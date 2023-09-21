На встрече в Евлахе армяне Карабаха и Баку не достигли итогового соглашения

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По результатам переговоров делегации Азербайджана и представителей армянского населения Нагорного Карабаха окончательного соглашения достигнуто не было.
Представитель армян Карабаха Давид Бабаян заявил, что необходимо согласовывать детали. Информацию передает РИА Новости.
В то же время, представить президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что проект мирного соглашения передан Еревану. Он пояснил что на встрече обсуждались варианты реинтеграции армян Карабаха. Данный проект будет содержать 5 пунктов, основывающихся на международном праве. Согласно этим пунктам обе страны должны не вмешиваться в дела друг друга.
Эльчин Амирбеков также отметил, что не стоить ожидать решения всех трудностей между карабахскими армянами и Азербайджаном за одну встречу. Он выразил мнение, что такие встречи пройдут еще неоднократно.
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«Есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут», — сказал представитель карабахских армян.
Эльчин Амирбеков также отметил, что не стоить ожидать решения всех трудностей между карабахскими армянами и Азербайджаном за одну встречу. Он выразил мнение, что такие встречи пройдут еще неоднократно.
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Алина Юрчак