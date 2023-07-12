На яхте, которая возможно связана со взрывом на «Северных потоках», нашли следы взрывчатки

Фото: iStock/Dragon Claws
На яхте, которая может быть причастна к взрыву на «Северных потоках», нашли следы взрывчатки. Об этом сообщается в письме европейских дипломатов для СБ ООН.
Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества.
В настоящее время невозможно установить точную причину подрыва газопровода, а также личности тех, кто его совершил. Кроме того, сложности возникают с определением следования яхты и с тем, причастно ли хоть одно государство к этому инциденту.
Ранее агентство Bloomberg писало, что диверсанты, вероятнее всего, имели доступ к подводному аппарату, на котором и скрылись с места событий.
Читайте также:
После подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы уйти незамеченными
Политолог Межевич раскрыл тайну взрыва «Северных потоков»
Херш объяснил новую версию Белого дома о подрывах «Северных потоков»
В настоящее время невозможно установить точную причину подрыва газопровода, а также личности тех, кто его совершил. Кроме того, сложности возникают с определением следования яхты и с тем, причастно ли хоть одно государство к этому инциденту.
Читайте также:
После подрыва «Северных потоков» диверсанты могли использовать подводный аппарат, чтобы уйти незамеченными
Политолог Межевич раскрыл тайну взрыва «Северных потоков»
Херш объяснил новую версию Белого дома о подрывах «Северных потоков»
Анастасия Чинкова