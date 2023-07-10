На юге Москвы произошёл взрыв

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Крупный пожар на юге Москвы начался, предположительно, по причине сдетонировавшего газового баллона в одном из автосервисов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что площадь возгорания составляет 120 метров. Все сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания, информации о пострадавших нет.
На месте происшествия уже работают службы города.
До этого, в Москве пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Уточнялось, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на складе одежды. На третьем этаже находятся люди. Они заблокированы огнем. Пожарные уже приступили к тушению пожара.
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Мелисса Тимофеева