На юге сектора Газа ввели пятичасовой режим прекращения огня

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На юге сектора Газа введен пятичасовой режим прекращения огня по соглашению воюющих сторон. Это сделано для эвакуации людей с севера и доставки гуманитарной помощи на территорию Газы через КПП «Рафах». Отмечается, что на границе между Газой и Египтом уже скопились не меньше ста грузовых автомобилей с помощью, ожидающих открытия гуманитарного коридора.
Огонь будет прекращен с 09:00 по 13:00 по местному времени, совпадающее с московским. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на эфир телеканала Al Arabiya.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
16 октября также сообщалось, что ночью Армия обороны Израиля провела самые мощные атаки на сектор Газа с начала противостояния. Под обстрелы попали больницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак