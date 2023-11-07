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На Западе пропал образ «святого» Зеленского, а иностранные СМИ выставляют главу Украины как умалишенного. Об этом говорит бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Образ Зеленского, который они (зарубежные СМИ – ред.) описали, напоминает персонажа из фильма "Бункер" о последних днях жизни Гитлера. Он сидел там и постоянно кричал на окружающих», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
По его словам, украинский лидер в последнее время находится в состоянии, далеком от реальности, и продолжает настаивать на продолжении боевых действий.
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