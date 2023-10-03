На Западе культивируется идея о прекращении помощи Украине

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Западные страны все чаще обсуждают идею о прекращении помощи Украине, об этом журналистка Габи Хинслифф написала в статье для The Guardian.
«Идея о том, что мы не можем позволить себе продолжать поддерживать Украину, мощно набирает обороты», - прокомментировала ситуацию Хинслифф.
По словам обозревателя, Украина и страны Запада совершили равноценный обмен. Западным странам было выгодно организовать вооруженный конфликт с РФ, но не подвергать риску своих военнослужащих, Украине же требовалась финансовая поддержка.
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Евгения Парфентьева