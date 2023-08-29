На Западе очередную авантюру Зеленского назвали губительной для Киева

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Идея президента Украины Владимира Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене во время военного положения может принести Киеву новые проблемы, пишет Politico.
«В украинских антикоррупционных ведомствах растет обеспокоенность тем, что план Зеленского выведет из-под их контроля важнейшие коррупционные дела и передаст их в Службу безопасности Украины, которая находится в непосредственном ведении президента», - прокомментировали ситуацию в СМИ.
В BI, также отметили, что СБУ может попросту «похоронить» дела о коррупции.
«Я поставил задачу, законодателю будут предложены мои предложения о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Поддержит ли этот закон законотворец, не знаю, но точно предложу», — сказал украинский лидер.
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