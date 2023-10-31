На Западе подсчитали «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке

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Американские компании прогнозируют внушительный рост прибыли в контексте палестино-израильского конфликта, сообщает обозреватель из The Guardian Илай Клифтон.
Журналист утверждает, что Уолл-стрит рассчитывает на «взрывной рост прибыли». Статья подчеркивает, что американские аналитики уделяют внимание эскалации конфликта, которая, по их мнению, «может приносить значительные доходы».
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