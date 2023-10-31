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На Западе подсчитали «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке

Guardian: американские корпорации надеются на прибыль на фоне конфликта в Газе
31 октября 2023, 06:48
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Американские компании прогнозируют внушительный рост прибыли в контексте палестино-израильского конфликта, сообщает обозреватель из The Guardian Илай Клифтон.

Клифтон указывает, что «Morgan Stanley и TD Bank (американские финансовые конгломераты) ожидают значительного роста ценных бумаг в авиакосмической и военной отраслях, прогнозируя при этом семипроцентное увеличение стоимости акций с началом вооруженных столкновений между Израилем и ХАМАСом».

Журналист утверждает, что Уолл-стрит рассчитывает на «взрывной рост прибыли». Статья подчеркивает, что американские аналитики уделяют внимание эскалации конфликта, которая, по их мнению, «может приносить значительные доходы».

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«Марионетка»: В Германии объяснили, ради чего идет конфликт на Украине
Депутат Европарламента Крах заявил, что война на Украине идет за мировой порядок
31 октября 2023, 07:06

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах сказал, что Украина стала марионеткой в руках Соединенных Штатов Америки в конфликте с Россией. Такое заявление он сделал в интервью американскому изданию American Conservative.

«Это война связана с желанием Америки потеснить Россию. Это война за мировой порядок. И Вашингтон по сути взял контроль над Киевом», — заявил Крах.
Он также выразил мнение, что в мире существует три страны, которые обладают самым высоким уровнем суверенитета и могут не обращаться внимание на интересы соседей.  Среди них Россия, США и Китай. Депутат спрогнозировал распад коллективного Запада и предупредил, что заявил, что странам Евросоюза стоит готовиться к многополярному миру.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что участники заседания Европейского совета без интереса встретили обращение президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#евросоюз
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Экс-чиновник Пентагона Брайен: Зеленский отдал СБУ приказ о покушении на Царева
31 октября 2023, 06:11

Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен прокомментировал покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Об этом он написал в личном блоге на Weapons and Strategy.
По словам Брайена, действующий украинский лидер боится лишиться власти, из-за чего и опасается сделки между украинскими и российскими военными.

«Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царева», — уверен экс-чиновник Пентагона.

Он добавил, что у СБУ большой опыт покушений на политических оппонентов Зеленского. В том числе Брайен напомнил об аресте олигарха Игоря Коломойского.

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Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России
Антонов: попытки США подорвать конституционный строй в РФ обречены на провал
31 октября 2023, 06:01

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что попытки Соединенных Штатов подорвать конституционный строй и межнациональное и межрелигиозное согласие в России обречены на неудачу. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Россия всегда была известна своим межнациональным и межрелигиозным согласием.

«Вашингтону следует обратить внимание: любые усилия, направленные на дестабилизацию конституционного устройства в нашей стране, обречены на неудачу», — отметил он.
Антонов также призвал американских лидеров заботиться о безопасности собственных граждан, утверждая, что они сталкиваются с «эпидемией вооруженного насилия».

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#антонов
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Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности
Bloomberg: ВС Саудовской Аравии привели в режим боевой готовности из-за Йемена
31 октября 2023, 05:54

Фото: iStock/rarrarorro

Вооруженные силы Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за столкновений с повстанцами-хуситами, как сообщает агентство Bloomberg.
В ходе военных действий против хуситов в провинции Джизан, расположенной недалеко от границы с Йеменом, четыре саудовских солдата были уничтожены, а также была перехвачена ракета, которая была запущена в сторону Израиля, пролетев над территорией королевства.

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#израиль
#ракета
#путин
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Фицо: Слова Зеленского в Европейском совете встретили без интереса
31 октября 2023, 05:43

Фото: iStock/sinonimas

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook* заявил, что участники заседания Европейского совета без интереса встретили обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Я ничуть не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Евросовета встретили без интереса, времена меняются, еще недавно его везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных палатах, как это было в США», — говорится в публикации.

Фицо отметил, что во время обсуждения Европейского совета по Украине ощущалась «страшная усталость». По мнению премьера, Евросоюз по отношению к Украине копирует политику Соединённых Штатов и поощряет направление Киеву оружия и денег.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
#сша
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#евросоюз
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#киев
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В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины
В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня
31 октября 2023, 05:42

Фото: iStock/Jon Rehg

В палату представителей конгресса США был внесен законопроект, который предусматривает предоставление экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов отдельно от других запросов американского президента Джо Байдена по финансированию военной поддержки Украины, Тайваня и других расходных статей.
В тексте документа говорится о предоставлении «экстренных дополнительных ассигнований для реагирования на атаки в Израиле на финансовый год, завершающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели».

Общая сумма предоставляемой помощи для Израиля составляет 14,3 миллиарда долларов, что соответствует сумме, запрошенной Байденом в рамках его комплексного обращения в конгресс. Однако в отличие от предложения президента, данный законопроект, подготовленный республиканцами, не включает средства для поддержки других союзников США.

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#законопроект
#оон
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Spiegel: Бербок из-за заочных обвинений чуть не сорвала встречу с эмиром Катара
31 октября 2023, 05:32

Фото: iStock/photosvit

Глава МИД Германии Анналена Бербок едва не сорвала из-за заочных обвинений встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом написал обозреватель Кристоф Шульт для Spiegel.
Журналист отметил, что эмир Катара рассердился, узнав, что сказала о нём в эфире немецкого телеканала ZDF Бербок. Она также уточнила в преддверии встречи, что ключевой темой переговоров с эмиром Катара будут «требования об отказе от спонсирования терроризма».

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», — цитирует издание слова немецкого министра.

В материале отмечается, что такие заявления могли послужить причиной отмены встречи. При этом эмир Катара все же согласился провести переговоры в Берлине.

«Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», — подчеркнул Кристоф Шульт.

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Нетаньяху заявил, что его цель «отправить в отставку» ХАМАС

В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе

Делегация Израиля неожиданно повела себя во время заседания СБ ООН
#журналист
#страны
#мнение
#переговоры
#германия
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Нетаньяху заявил, что его цель «отправить в отставку» ХАМАС
31 октября 2023, 04:45

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной целью текущей военной операции в секторе Газа является полное уничтожение движения ХАМАС, передает ТАСС.
«Мы отправим ХАМАС в отставку, на свалку истории. Это моя цель, это моя ответственность, и к этому я веду страну», - отметил израильский лидер в своем выступлении перед журналистами.

В настоящее время Израиль активно проводит операцию в секторе Газа, прилагая значительные усилия для достижения своей цели — уничтожения ХАМАС. Нетаньяху подчеркнул решимость страны продолжать операцию до окончательной победы.

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#папа римский
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В Союзе староверов заявили, что Папа Римский разделяет мнение Путина о Газе
31 октября 2023, 03:35

Фото: сайт Кремля

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский Франциск разделяет взгляд президента России Владимира Путина на способ решения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости
Уточняется, что согласно позиции российского лидера урегулировать ближневосточный кризис можно только на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.

«Папа Римский полностью разделяет взгляд РФ на решение конфликта в Израиле. Он призывает к построению как Израиля, так и независимой Палестины, призывает к прекращению огня и перемирию, открытию гуманитарных коридоров, а также к немедленному освобождению всех заложников, взятых 7 октября», — цитирует агентство слова Севастьянова, поддерживающего отношения с понтификом.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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