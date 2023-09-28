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На Западе поставили Зеленского на место

Британский аналитик Бычинский заявил о начале вражды между Украиной и Западом
28 сентября 2023, 04:03
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

В статье для Telegraph главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский предупредил, что Украина рискует потерять своих союзников из-за выпадов и неблагодарности, проявленных президентом Владимиром Зеленским.

Он отметил, что Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали путь публичной конфронтации и обратились к судебным искам через Всемирную торговую организацию, вместо того чтобы вести конструктивный диалог. Это действие, по мнению Бычинского, выходит за рамки простого отсутствия благодарности и фактически начинает вражду с верными друзьями Украины.

По его убеждению, «опрометчивый торговый спор» Украины с Польшей, Словакией и Венгрией стал «самой явной ошибкой» Зеленского.

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#зеленский
#ракеты
#киев
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Myśl Polska: Западные лидеры и Киев обвинят Польшу в поражении Украины
28 сентября 2023, 03:39

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Польский обозреватель Петр Панасюк заявил, что Киев в случае поражения Украины выдвинет обвинения в адрес Польши. Об этом пишет Myśl Polska.
Журналист отметил, что западная и украинская элиты уже определили виновника всех катастроф на территории Украины, и им станут вовсе не политики из США, Украины или Германии.

«Все указывает на то, что в неудачах и поражениях Запада и Украины на Донбассе можно винить Польшу и поляков», — говорится в публикации.

Панасюк добавил, что в западных странах часть политиков давно прибывает обвинить в поражении Киева Варшаву, связав это с введением эмбарго на поставки зерна. При этом союзники Польши продолжают молча одобрять действия страны, подчеркнул обозреватель.

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#европа
#сво
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Стало известно об открытии США новых фронтов против России
Al-Watan: США открывают новые фронты против РФ в Молдавии и на Южном Кавказе
28 сентября 2023, 02:59

Фото: iStock/Jon Rehg

Согласно информации издания Al-Watan, США, столкнувшись с трудностями в Украине, предпринимают усилия по созданию новых фронтов в своей конфронтации с Россией.
«США столкнулись с непростой ситуацией и, исходя из этого, администрация страны решает открыть новые фронты в борьбе с Россией, а именно, на территории Молдавии и на Южном Кавказе», — отмечает газета.
Издание подчеркивает, что Вашингтон не ожидал, что Россия сможет так успешно противостоять Западу, и, столкнувшись с этим, решает создать дополнительные направления конфликта вокруг России. Целью является истощение потенциала России.

Al-Watan также отмечает, что Запад сделал ошибку, полагаясь на Украину, так как, даже при поставках вооружений Вооруженным силам Украины, ее армия не способна сравниться с российскими войсками из-за значительного дисбаланса сил.

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#сша
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#запад
#ракеты
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В Крыму заявили, что СВО поставит точку в агрессивной политике Запада
Константинов: СВО позволит поставить точку в агрессивной политике Запада
28 сентября 2023, 02:16

Фото: iStock/Victoria Koltsova

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что координация специалистами из США и Великобритании атак ВС Украины является проявлением агрессии. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня РФ противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Великобритании в украинских атаках на полуостров Крым является агрессией и говорит об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве», — цитирует агентство слова собеседника.

Константинов добавил, что западные страны делают ставку на затяжной украинский конфликт, относясь к гражданам Украины как к расходному материалу.

«Достижение всех целей спецоперации на Украине, формирование надежных рубежей безопасности и ликвидация «украинской заразы» позволит поставить точку в хищнической и агрессивной политике Запада», — заключил глава парламента полуострова Крым.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#великобритания
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Ким Чен Ын обвинил США в создании азиатской версии НАТО
Ким Чен Ын: Япония, Южная Корея и США сформировали азиатскую версию НАТО
28 сентября 2023, 01:48

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР, что Япония, Южная Корея и США фактически создали «азиатскую версию НАТО», передает ТАСС.
По его словам, формирование «трехстороннего военного союза» между этими странами привело к появлению «азиатской версии НАТО», что, по его мнению, служит главной причиной возникновения конфликтов и агрессии. Ким Чен Ын также назвал это партнерство «самой серьезной угрозой».

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#нато
#кндр
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Байден признал неготовность предотвратить шатдаун правительства США
Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун правительства США
28 сентября 2023, 00:52

Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден признал, что он не имеет готового плана для предотвращения шатдауна (остановка работы правительства). Он выразил неуверенность в отношении возможных действий, которые он мог бы предпринять для предотвращения этой ситуации. Об этом пишет РИА Новости.
«Если бы я знал, что делать, я бы уже это сделал», — сказал американский лидер.
Следует отметить, что возможный шатдаун может произойти к 1 октября.

Ранее агентство Moody’s предупредило, что потенциальная частичная приостановка работы правительства США в сентябре может повлечь за собой снижение кредитного рейтинга страны. Шатдаун может случиться, если не будут приняты законопроекты о годовом финансировании правительственных органов, которые находятся на рассмотрении.

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Санкции Запада помогли России развить промышленность, заявил Ульянов
Ульянов: западные санкции стали мощным стимулом для развития авиапрома в РФ
28 сентября 2023, 00:48

Фото: istock / syahrir maulana

Западные санкции оказывают мощное воздействие на развитие различных секторов российской промышленности, включая авиационную отрасль, заявил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
«Западные санкции служат сильным стимулом для быстрого развития разнообразных сегментов российской промышленности, включая авиационную отрасль. В будущем, авиационная промышленность будет ориентирована на использование отечественных компонентов. К 2030 году Россия планирует производить более 140 ближнемагистральных самолетов, используя собственные технологии», - заявил Ульянов.
После начала спецоперации России на Украине, Запад усилил санкционное давление на Россию. В результате этого, нарушение логистических цепочек привело к увеличению цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Официальные заявления из Москвы подчеркивали, что Россия готова справиться с этим санкционным давлением, которое Запад оказывает на страну уже несколько лет и продолжает ужесточать.

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#промышленность
#технологии
#нарушение
#запад
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Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма
Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию РФ против героизации нацизма
28 сентября 2023, 00:42

Фото: iStock/Vladone

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter, что извинения премьера Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием бывшего эсэсовца в парламенте будут считаться искренними, если Канада поддержит резолюцию Российской Федерации в Генеральной Ассамблее ООН, осуждающую героизацию нацистских пособников.
Полянский также отметил, что в прошлом году Канада, вместе с Германией, Италией и Японией, проголосовала против этой резолюции. Он подчеркнул, что в ноябре станет видно, действительно ли правительство Трюдо готово исправить данную ситуацию.

Ранее Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады. На церемонии, посвященной визиту президента Украины Владимира Зеленского, был представлен Ярослав Хунек, которого называли ветераном борьбы против русских. Однако позднее выяснилось, что Хунек был бывшим бойцом добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, состоявшей из украинских националистов.

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Трюдо извинился за чествование украинского эсэсовца в парламенте Канады

Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы РФ
#правительство
#запрет
#регионы
#парламент
#полянский
#рф
#канада
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Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы РФ
28 сентября 2023, 00:28

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы запрете на выезд ряда чиновников в новые российские регионы без специального согласования. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идёт о Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях.

«Нет, я оставляю это без комментариев», — цитирует агентство слова официального представителя Кремля. Так Песков 

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#россия
#чиновники
#запрет
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Трюдо извинился за чествование украинского эсэсовца в парламенте Канады
Трюдо назвал приглашение украинского эсэсовца на заседание ужасной ошибкой
27 сентября 2023, 18:52

Фото: iStock/tovovan

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за «ужасную ошибку» с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. Об этом Трюдо сказал, выступая в парламенте.
Сообщается, что выступление Трюдо сопровождалось неодобрительным гулом законодателей. В свою очередь премьер-министр Канады сказал, что это было надругательством над памятью тех, кто пострадал от нацистского режима.

Ранее лидер оппозиции в Канаде Пьер Пуальевр обратился к премьер-министру Джастину Трюдо в социальных сетях, призывая его извиниться за приглашение и аплодисменты, которые были предоставлены бывшему бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке во время заседания парламента. Пуальевр подчеркнул, что Трюдо не стоит перекладывать ответственность на других, как он это обычно делает.

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СМИ: Запад готовит замену Зеленскому

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