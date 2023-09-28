На Западе поставили Зеленского на место

Президент США Джо Байден признал, что он не имеет готового плана для предотвращения шатдауна (остановка работы правительства). Он выразил неуверенность в отношении возможных действий, которые он мог бы предпринять для предотвращения этой ситуации. Об этом пишет РИА Новости.