На Западе поставили Зеленского на место

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В статье для Telegraph главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский предупредил, что Украина рискует потерять своих союзников из-за выпадов и неблагодарности, проявленных президентом Владимиром Зеленским.
По его убеждению, «опрометчивый торговый спор» Украины с Польшей, Словакией и Венгрией стал «самой явной ошибкой» Зеленского.
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