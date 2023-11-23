На Западе предрекли ускорение поражения Украины

Французский бывший дипломат Жерар Аро предсказал, что из-за внутренних проблем Запад может прекратить поддерживать Украину, что ускорит её поражение.
Экс-дипломат считает, что в такой обстановке поддержка Украины становится всё сложнее. Он также полагает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США это будет для России своего рода «джекпотом» и победой.
Читайте также:
Российский танкист рассказал об угоне трофейной западной техники у ВСУ
«Играет, а не работает»: Украинский генерал объяснил, что не так с Зеленским
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского, заставив его спеть украинский гимн
Артем Кузьмин