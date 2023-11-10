На Западе пришли в ужас после хода Путина

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Эксперт по международным отношениям Кентон Уайт заявил, что Россия может нарастить военную мощь после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), что должно обеспокоить Варшаву. Об этом сообщает Conversation.
По мнению Уайта, все, что оказывает воздействие на единство Североатлантического альянса — это благо для Москвы. Он также добавил, что прекращение ДОВСЕ будет существенной нагрузкой для НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление альянса, бездоказательно обвинив Россию в якобы «пренебрежении контролем над вооружениями».
Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.
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Екатерина Коршунова