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На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО

Guardian: экс-генсек НАТО предложил принять Украину в блок в новых границах
11 ноября 2023, 16:36
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. Об этом сообщает Guardian.

Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году. Он утверждает, что исключение из НАТО территорий, которые контролируются РФ, снизит угрозу конфликта с ней. Расмуссен полагает, что вступление Украины в Североатлантический альянс не обязательно означает заморозку боевых действий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции саммита блока в Вильнюсе сообщил, что страны-участницы НАТО приняли решение отменить первый этап вступления Украины в альянс.

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В Варшаве проходит марш националистов по случаю Дня независимости Польши
11 ноября 2023, 17:22

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в этом году марш проходит под лозунгом «Еще Польша не умерла». Примечательно, что Высшее руководство Польши в нынешнем году не принимает участия в марше, однако среди участников замечены отдельные чиновники высокого ранга. Сообщается, что нескольких десятков тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского.

Напомним, в октябре многотысячный марш польской оппозиции прошел в Варшаве. Марш протеста против политики правящей в Польше партии «Право и справедливость» организовал бывший председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, нынешний лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск. 

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Лидер Палестины Аббас заявил о готовности к проведению президентских выборов
11 ноября 2023, 16:55

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас заявил, что страна готова провести всеобщие президентские выборы на всех палестинских территориях, включая Иерусалим. Об этом он сказал во время своего субботнего выступления на открытии очередных саммитов дидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Аббас также призвал оказать международную поддержку органам палестинской власти с тем, чтобы они могли осуществлять свою деятельность на палестинских территориях, в том числе по восстановлению сектора Газа. Многие жилые дома и объекты социальной инфраструктуры разрушены до основания в результате авиаударов Израиля и наземных боевых действий.

Кроме того, палестинский лидер потребовал гарантий международного сообщества и точного графика решения проблемы палестинских беженцев, которые были изгнаны Израилем со своих исконных земель и проживают как в пределах Палестины, так и за рубежом.

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#палестина
#президент
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Захарова назвала сутью «дипломатии» США разжигание очагов напряженности по всему миру
11 ноября 2023, 15:33

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суть деятельности американских дипломатов за рубежом заключается в разжигании очагов напряженности по всему миру. Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что интервью посла США в Японии Ричарда Эмануэля говорит о том, «чем сейчас занимаются послы США по всему миру». По мнению Захаровой, Эмануэль обозначил содержание инструкций, получаемых из Госдепартамента США.

Ранее Захарова сообщила, что обвинения в адрес РФ и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве между странами бездоказательны. Она отметила, что РФ ответственно выполняет свои международные обязательства. Официальный представитель МИД РФ также пояснила, что «это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР».

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#сша
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#мид рф
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#захарова
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Военная база США в Ираке подверглась атаке БПЛА, пишут СМИ
Shafaq: военная база США Харир в Ираке подверглась атаке заминированного БПЛА
11 ноября 2023, 14:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке заминированного БПЛА. Об этом сообщает иракское агентство Shafaq.
Отмечается, что атака была совершена в провинции Эрбиль. 

Напомним, Харир, как и другие американские базы в Ираке и Сирии, за последнее время неоднократно подвергалась атакам. Ответственность за эти нападения взяли на себя шиитские группировки.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа над Стародубским муниципальным округом. По словам Богомаза, беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами противовоздушной обороны.

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#атака
#сша
#беспилотник
#бпла
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В Британии обеспокоены неожиданной внутренней угрозой
Daily Express: Британская субмарина «Одейшес» догнивает рядом с металлоломом
11 ноября 2023, 13:54

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Предназначенная для противостоянии России в море британская подводная лодка типа «Астьют» «Одейшес» (англ. audacious, дерзкий - ред.) уже год ржавеет в ожидании ремонта рядом с остатками кораблей, предназначенными на металлолом. Причина в том, что в стране нет свободных сухих доков.
Это означает только одно: весь британский подводный флот находится на берегу, «на приколе». Как пишет издание Daily Express, в этом году были случаи, когда ни одна из ударных субмарин флота Ее Величества не выходила в море, и это представляет собой немалую угрозу. Ведь если даже английская общественность знает о наличии уязвимых мест из-за недостаточной боеспособности кораблей и подводных лодок, то и разведкам Китая и России это наверняка известно, говорится в публикации.

Обозреватели отмечают, что раз атомная субмарина год простояла практически под открытым небом в ожидании ремонта, то может простоять там же и еще столько же. В британском военно-морском ведомстве признали, что «Одейшес» еще очень нескоро сможет выйти в море.

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#металл
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На границе Украины и Польши скопилась очередь из 2,5 тысячи машин
11 ноября 2023, 13:28

Фото: istockphoto/paulbranding

На польско-украинской границе образовалась очередь из двух с половиной тысяч машин. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Очередь существует на всех трёх направлениях, но большинство автомобилей застряли на направлении в сторону пункта пропуска Ягодин, передает украинское агентство УНН. По сообщению министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, в понедельник, 13 ноября, состоится встреча на границе с представителями польских властей и компаний-перевозчиков для решения вопросов, связанных с разблокированием пропускных пунктов.

На прошлой неделе польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.

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#граница
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Офис Зеленского снова попросил Вашингтон ускорить поставки вооружений
11 ноября 2023, 13:05

Фото: istockphoto/ValleraTo

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы он попросил ускорить поставки вооружений киевскому режиму.
Сообщение об этом появилось на сайте украинского президента. В тексте также указано, что Ермак сообщил Салливану актуальную информацию о положении дел в зоне боевых действий, подчеркнув важность для достижения результатов своевременной поставки оружия и техники. Кроме того, собеседники обсудили ситуацию в зоне ближневосточного конфликта.

Киевские власти уже неоднократно выражали неудовольствие по поводу недостаточной, по их мнению, помощи со стороны западных союзников в снабжении вооружениями. Киевские чиновники также заявляли, что ищут способы наладить на Украине производство оружия, в частности, систем противовоздушной обороны, в которых остро нуждаются ВСУ.

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Россия выполняет резолюции СБ ООН в отношении КНДР, заявили в МИД
МИД: обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве с КНДР голословны
11 ноября 2023, 13:04

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес РФ и КНДР в незаконном военно-техническом сотрудничестве между странами бездоказательны. Об этом говорится на сайте МИД России.
Захарова отметила, что РФ ответственно выполняет свои международные обязательства. Она также пояснила, что «это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине. Кирби утверждает, что КНДР якобы поставила РФ более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Примечательно, что никаких доказательств своих слов Кирби не привел.

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#захарова
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#сша
#обвинение
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Tansim: Израильская армия остановлена в районе медцентра «Аш-Шифа» в Газе
11 ноября 2023, 12:06

Фото: istockphoto/IherPhoto

Продвижение частей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было остановлено в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в городе Газа. Ранее сообщалось, что из-за ожесточенных в непосредственной близости от здания больницы персонал не может покинуть ее даже для захоронения убитых.
По сообщению информационного агентства Tasnim, бойцы палестинских формирований дали отпор израильским военным на пяти направлениях в главном городе анклава. ХАМАС создал достаточно крепкую линию обороны, а также совершает неожиданные вылазки из подземных лабиринтов, большая часть которых по-прежнему под контролем боевиков. Сообщается также, что некоторые подразделения ЦАХАЛ попали в засаду, в результате чего понесли потери убитыми и ранеными.

В медицинском комплексе «Аш-Шифа», в районе которого идут наиболее ожесточенные бои, полностью отключено электричество. Аварийную подачу электроэнергии частично удалось восстановить только в отделении неотложной помощи больницы.

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#сектор газа
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