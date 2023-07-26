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Американские чиновники запрещают западным СМИ рассказывать об ужасах, которые творят украинские нацисты, заявил немецкий политик и бывший журналист ARD Кристоф Херстель в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.
«В 2014 году у нас были прекрасные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай», - прокомментировал ситуацию Херстель.
По словам политика, это обстоятельство вызвано приказом из Белого дома. Он не отмечен на бумаге, однако, очевидно, существует в реальности.
«Второе пришествие фашизма на европейском континенте уже не угроза, а реальность», - написала она.
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Евгения Парфентьева