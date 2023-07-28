На Западе затрепетали перед союзом России, Китая и КНДР

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На Западе союз России, Китая и КНДР назвали «устрашающим», пишет издание Express.
«Устрашающий альянс России с Китаем и Северной Кореей будет иметь серьезные последствия», - прокомментировали ситуацию эксперты.
Как отметили в издании, западные политик крайне обеспокоены решением Владимира Путина укрепить отношения с Китаем и КНДР. Этот союз поможет странам ускорить экономическое развитие и нарастить военный потенциал.
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