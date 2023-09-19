На Западе Зеленскому преподали важный урок

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Президент Украины Владимир Зеленский понял, что западных политиков лучше благодарить, чем критиковать. Такое заявление сделал журналист Эндрю Крамер в материале для американской газеты NewYork Times.
Камер подчеркнул, что Зеленский усвоил важный урок, который заключается в улучшенном отношении к западным партнерам.
Это изменение тона и подхода Зеленского после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия», — говорится в публикации.
После критики глава Украины начал засыпать благодарностями госсекретаря США Энтони Блинкена за его недавнее посещение Киева.
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Алина Юрчак