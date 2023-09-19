На Западе Зеленскому преподали важный урок

Венгрия не собирается вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерское министерство сельского хозяйства.