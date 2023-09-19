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На Западе Зеленскому преподали важный урок

NYT: Зеленский усвоил , что не стоит критиковать западных политиков
19 сентября 2023, 06:59
Фото: istock / Mihajlo Maricic

Фото: istock / Mihajlo Maricic

Президент Украины Владимир Зеленский понял, что западных политиков лучше благодарить, чем критиковать. Такое заявление сделал журналист Эндрю Крамер в материале для американской газеты NewYork Times.

Камер подчеркнул, что Зеленский усвоил важный урок, который заключается в улучшенном отношении к западным партнерам.

Это изменение тона и подхода Зеленского после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия», — говорится в публикации.

Кроме того, сами зарубежные политики рекомендовали украинскому лидеру выражать больше благодарности. Нелестные отзывы получили бывшей министр обороны Бен Уоллес и советник администрации президента США Джейк Салливан.

После критики глава Украины начал засыпать благодарностями госсекретаря США Энтони Блинкена за его недавнее посещение Киева.

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#сша
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#владимир зеленский
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Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим и закончится нескоро
19 сентября 2023, 06:49

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что военный конфликт на Украине будет долгим. Об этом он заявил в своём интервью американской телекомпании PBS.
«Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро», — сказал он (цитата по РИА Новости).

По словам турецкого лидера, президент России Владимир Путин при этом лично заявил ему, что тоже выступает за скорейшее окончание боевых действий.

«Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам», — подчеркнул президент Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что сейчас никаких перспектив по достижению мира не просматривается, однако добавил, что с самого начала конфликта Анкара выступает за его дипломатическое урегулирование и прекращение военных действий. Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена подливать масла в огонь и стремилась добиться переговоров участников конфликта.

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#турция
#россия
#украина
#конфликт
#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
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Эрдоган: Турция не нуждается в поддержке ЕС
19 сентября 2023, 06:29

Фото: iStock/ffikretow

Анкара не видит необходимости в поддержке со стороны Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании PBS.
«Мы никогда не полагались на средства или поддержку, получаемые от ЕС, так что для нас в этом нет необходимости. <...> Турция на протяжении последних пяти десятилетий стоит у порога Евросоюза, и мы всегда были самодостаточны», — отметил Эрдоган.

Ранее Эрдоган после публикации недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике заявил, что дорога Анкары может разойтись с ЕС. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.

Турецкий лидер также сказал, что в настоящий момент доверяет России и лично президенту Владимиру Путину ничуть не меньше, чем Западу. По его словам, Россия — один из ближайших соседей Турции, имеющий общую с ней историю.

На вопрос корреспондента PBS о том, что Путин «использовал зерновую сделку как преимущество в войне на Украине», и что российским руководителям нельзя доверять, Реджеп Эрдоган ответил отрицательно.

«Я не согласен. Половина моего природного газа поступает из России <...> Мы предпринимаем совместные шаги и сотрудничаем в оборонной промышленности. Мы можем делать эти вещи вместе с Россией», — подытожил он.

В начале сентября турецкий лидер призвал лидеров G20 выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. Он отметил, что единственный способ возобновить черноморскую инициативу – это «ослабить санкции» против России, которые мешают стране импортировать сельскохозяйственное оборудование, а кроме того — вернуть Россию к системе SWIFT, чтобы вновь получить возможность выполнения международных платежей.

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#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
#россия
#турция
#евросоюз
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ЦТАК: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после шестидневного визита в Россию
19 сентября 2023, 03:50

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся на родину после своего шестидневного визита в Россию. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее спецпоезд Ким Чен Ына проехал приграничную железнодорожную станцию Туманган. Северокорейский лидер при этом тепло приветствовал людей по возвращении домой, пишет газета "Нодон синмун".

В ЦТАК, в свою очередь, уточнили, что во время своего визита в Россию лидер КНДР «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений».

13 сентября на космодроме «Восточный» прошла встреча лидеров России и Северной Кореи. Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства.

Президент России сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. 

В дальнейшем, в ходе своего визита в Комсомольск-на-Амуре лидер КНДР осмотрел российские авиационные заводы и насладился демонстрационным полетом истребителя Су-35. 

Во Владивостоке Ким Чен Ын посетил балетную постановку «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Также он вручил подарок морякам Тихоокеанского флота РФ.  А до этого свои подарки вручил северокорейскому лидеру губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников, произведенных в регионе для спецоперации.

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#кндр
#россия
#ким чен ын
#владимир путин
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В США прокомментировали запрет на ввоз зерна в ЕС с Украины
Кирби: В США назвали запрет на ввоз зерна с Украины суверенным решением стран ЕС
18 сентября 2023, 22:39

Фото: iStock/SurkovDimitri

США считают, что не должны оказывать давление на страны Европы из-за их «суверенного» решения об отказе от ввоза зерна из Украины. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Это суверенные решения. Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» - сказал Кирби в рамках брифинга.

Однако он добавил, что США хотели бы видеть украинское зерно на мировом рынке и в очередной раз выразил надежду на возобновление зернового коридора через порты Черного моря.

Напомним, Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что они запрещают ввоз украинской продукции.

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#сша
#зерно
#украина
#ес
#киев
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Белый дом уверен в прогрессе контрнаступления ВСУ
18 сентября 2023, 22:18

Фото: iStock/SurkovDimitri

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинское контрнаступление прогрессирует.
«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», - сообщил Кирби в ходе брифинга об участии США в Генассамблее ООН.

Однако точных данных, на основании чего были сделаны такие оценки, он не привел.

По словам Кирби, президент США Джо Байден надеется подробнее узнать о ситуации на линии соприкосновения от своего украинского коллеги Владимира Зеленского в рамках их встречи Вашингтоне в четверг, 21 сентября.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью американскому телеканалу CNN заявил об успешности контрнаступления ВСУ. По его словам, инициатива полностью на стороне Украины.

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#сша
#президент
#украина
#всу
#джо
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Венгрия не планирует вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО
18 сентября 2023, 21:54

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия не собирается вести переговоры с Украиной после подачи иска в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, поскольку интересы стран-членов в организации представляет Еврокомиссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерское министерство сельского хозяйства.
«Что касается урегулирования возможного спора, Украина, с одной стороны, может попытаться начать такой процесс, но не Венгрия будет ее партнером по переговорам, в рамках ВТО ЕС стран-членов представляет Еврокомиссия», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Венгрия до последнего пыталась прийти к общеевропейскому решению по импорту украинского зерна, однако Еврокомиссия проигнорировала интересы пограничных стран-членов Евросоюза, приняв решение не продлевать запрет на импорт сельхозпродукции без предварительных консультаций с пострадавшими странами.

Таким образом в венгерском министерстве сельского хозяйства приняли решение защитить венгерских фермеров.

Напомним, Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за того, что они запрещают ввоз украинской продукции.

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#украина
#импорт
#польша
#ес
#венгрия
#словакия
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Мэр Грозного получил медаль ордена «За заслуги перед отечеством»
18 сентября 2023, 21:48

Фото: iStock/alzay

Президент России Владимир Путин наградил мэра города Грозный Хас-Магомеда Кадырова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Уточняется, что Кадыров получил эту награду за трудовых успехи и добросовестную работу.

Помимо Кадырова, такую же награду получил министр здравоохранения Чечни Сулейман Лорсанов. Она присуждена ему за выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения.

Орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени был награждён министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он получил медаль за большой вклад в развитие международных отношений, а также за реализацию проектов социальной сферы. 

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#чечня
#награда
#владимир путин
#мэр
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Ракеты Taurus не вошли в новый пакет помощи Германии для Украины
МИД Германии анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 400 млн евро
18 сентября 2023, 21:28

Фото: iStock/andriano_cz

МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
«Мы дополнительно поставим боеприпасы - разрывные и минометные снаряды, противоминные ракеты. Потому что боеприпасы - это то, в чем больше всего нуждается Украина», - перечислил Писториус.

Он также уточнил, что в новый пакет немецкой помощи войдут бронированные автомобили, системы разминирования, а также зимняя одежду, электрогенераторы и отопительные системы.

При этом подчеркивается, что Писториус не хотел отвечать на вопрос корреспондента, вошли ли в данный пакет крылатые ракеты Taurus дальностью 500 км. Однако он все же ответил, что пока решение об их передаче Украине не принято.

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#автомобили
#украина
#боеприпасы
#ракеты
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В МИД призвали россиян проявлять осторожность в недружественных странах
18 сентября 2023, 20:53

Фото: iStock/vlad_karavaev

В МИД России призвали граждан страны быть осторожными при посещении любой из недружественных стран и быть готовыми к определенным рискам.
«В связи с большим числом поступающих обращений российских граждан и находящихся за рубежом соотечественников вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», - говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве также призвали российских граждан проявлять повышенную бдительность и выдержку. Кроме того, россияне не должны забывать, что при пересечении границы, они попадают под иностранную юрисдикцию. Таким образом, граждане России должны соблюдать законы и нормы той страны, которую они решили посетить.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что запретом на ввоз гражданами личных вещей на территорию Евросоюза, сообщество пытается возвести вокруг РФ железный занавес.

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