Началась «арабская пятница»: Столкновения у границы Израиля

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Начались столкновения иорданцев с войсковыми подразделениями Иордании у границы с Израилем. Несмотря на запрет, жители приграничных районов с утра начали масштабные акции в поддержку Палестины.
Сообщается также, что со стороны Ливана сотни молодых людей штурмуют стену на границе с Израилем. Хотя, по мнению многих, это очередной фейк, распространяемый «Хезболлой» для нагнетания напряженности. Тем не менее, наблюдатели отмечают, что все эти события очень напоминают начало «арабской пятницы», которую обещал лидер ХАМАС Халед Машаль. 11 октября он обратился к мусульманам всего мира с призывом устроить 13 октября «всемирный еврейский погром». Ранее сообщалось о нападении на сотрудника посольства Израиля в Пекине. Есть опасения, что «джихад на местах», к которому призывал Машаль, уже начался.
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