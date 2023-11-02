«Начали выстраивать дистанцию»: В Киеве заметили, как Запад изолируется от Зеленского

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Западные союзники Киева начали выстраивать дистанцию между собой и украинским президентом Владимиром Зеленским, это заметил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег (от США и Европы) уже не будет. Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского. Тут тебе и журнал Time показал полное разочарование в нем. Был такой крупный мужчина на первой странице в Time, а теперь уже все. Зеленский — маленький-маленький, где-то там в тени стоит», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Об этой скандальной статье в американском журнале уже успели высказаться и в ЦПД СНБО Украины. Там статью, разумеется, раскритиковали, а её автора Саймона Шустера обвинили в предвзятости. Журналист, тем временем, ссылался на слова приближенных Зеленского, которые выдали много секретов, включая неадекватное ощущение реальности президентом, а также процветающую на Украине коррупцию.
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Евгения Парфентьева