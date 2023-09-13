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Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций

13 сентября 2023, 08:42
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин и Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме «Восточный» с участием делегаций обеих стран.
«Уважаемый господин Председатель! Я очень рад Вас вновь видеть и принимать в России – на этот раз, как мы и договорились, на нашем космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Надеюсь и Вам, и Вашим коллегам это интересно», - обратился Путин к Ким Чен Ыну.

Российский лидер отметил, что встреча происходит в особенное время. Путин напомнил, что совсем недавно КНДР отметила 75 лет своего основания. По его словам, уже 75 лет действуют дипломатические отношения между странами. Путин отметил, что именно Россия первой признала суверенное, независимое государство – Корейскую Народно-Демократическую Республику.


Ранее Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области. Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


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Журналист Никсон: США конфликтуют с Россией в попытках сохранить свою гегемонию
13 сентября 2023, 08:06

Фото: istockphoto/donfiore

Причина конфликта на Украине связана не только с Россией. Это не в последнюю очередь касается самих Соединенных Штатов, которые, убрав могущественного конкурента, пытаются сохранить привычный и удобный им однополярный мир.
Такое мнение высказал американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала. Он считает, что США, которые называет «американской империей», видят, что та ситуация, когда Россия и Китай были не так сильны, а, следовательно, Вашингтон мог свободно диктовать свою волю всему миру, отступает. Америке нужна победа над Россией, чтобы вернуть себе роль мирового гегемона, делает вывод обозреватель.

Никсон также отметил, что американские власти наблюдают сейчас подъем как великих держав — Китая и России, так и региональных государств, таких, как Иран, Бразилия, Венесуэла, Саудовская Аравия. США не могут не видеть в этом угрозу своей гегемонии, своему контролю над миром. В Вашингтоне видят, что многие государства предпочитают в настоящее время заключать экономические и политические соглашения с Пекином или Москвой. Поэтому, чтобы сохранить удобны им однополярный мир, США необходимо «убрать Россию» с мировой арены, заключил журналист.

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Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники
13 сентября 2023, 07:49

Фото: РИА новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поможет КНДР строить спутники, именно для этого он совместно с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыным прибыл на космотдром «Восточный» в Амурской области.
«Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», - рассказал Путин журналистам.

По его словам, делегации КНДР будут показаны новые объекты. Глава государства также добавил, что он сможет обсудить все вопросы с Ким Чен Ыном, в том числе и военно-техническое сотрудничество. Времени для этого достаточно, отметил российский лидер.
 
Ранее Путин встретился с  Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области. Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


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#космос
#сотрудничество
#лидер
#кндр
#путин
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Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный»
13 сентября 2023, 07:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» в Амурской области.
Встреча состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.


«Рад вас видеть. Как вы добрались?», - Путин лично поприветствовал своего коллегу.

Ким Чен Ын в свою очередь поблагодарил Путина за теплый прием и приглашение посетить Россию, несмотря на занятость. Главы государств осмотрят космодром «Восточный», а затем проведут переговоры.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на космодром «Восточный». Российский лидер днем ранее рассказал о планах посетить космодром, однако программу своего пребывания раскрывать не стал.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 августа на поезде с официальным визитом. Он покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР.

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#кндр
#путин
#переговоры
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Путин прибыл на космодром «Восточный»
13 сентября 2023, 06:53

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл на космодром «Восточный». Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер днем ранее рассказал о планах посетить космодром, однако программу своего пребывания раскрывать не стал.

Строительство космодрома «Восточный» началось  в соответствии с указом Путина в 2012 году. Первый пуск с него прошел 28 апреля 2016 года.

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#россия
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В Германии испугались ответа России на конфискацию автомобилей россиян в ФРГ
Правительство ФРГ предупредили о последствиях конфискации автомобилей россиян
13 сентября 2023, 06:39

Фото: iStock/JARAMA

Депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предупредили о возможных контрмерах со стороны Москвы в ответ на систематическое изъятие автомобилей российских граждан, въезжающих в Евросоюз (ЕС). Обращение парламентариев к правительству было обнародовано, и информацию о нем получило агентство «Лента.ру».
Запрос немецких депутатов связан с серией случаев конфискации автомобилей с российскими номерами, которые происходили с июля 2023 года. Действия немецких таможенных служителей начались еще до официального объявления санкционной политики Еврокомиссии 8 сентября, когда подтвердились правила изъятия личных автомобилей граждан России, въезжающих в ЕС.

Запрос был направлен правительству Германии от имени депутатов бундестага Ойгена Шмидта, Кая Готтшалька, Йорна Кеннига и Геррита Хюи, представляющих партию АдГ. В своем заявлении они ссылались на решение ЕС о санкциях, в соответствии с которым «товары, приносящие России значительный доход и поддерживающие действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине, запрещены к прямой или косвенной покупке, импорту из России в ЕС или экспорту из ЕС в Россию».

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#финляндия
#товары
#правила
#ес
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Правительство Японии ушло в отставку
Kyodo: правительство Японии во главе с Кисидой в полном составе ушло в отставку
13 сентября 2023, 06:29

Фото: iStock/e-crow

Японское правительство в полном составе ушло в отставку, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на решение премьер-министра Фумио Кисиды.
Следующим этапом для Кисиде будет встреча с руководителем партии «Комэйто», которая является партнером Либерально-демократической партии в правящей коалиции, Нацуо Ямагути, чтобы обсудить создание нового кабинета. После этого новое правительство будет сформировано, и его состав будет утвержден императором Японии Нарухито в рамках специальной церемонии.

Состав нового кабинета будет включать изменения в 13 из 19 министерств, при этом 11 из них будут заняты новыми лицами. Отмечается, что в этом новом составе правительства будет пять женщин, что составляет максимальное количество женских назначений сравнимое с предыдущим правительством Синдзо Абэ.

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#изменения
#правительство
#аэс
#встреча
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Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию
Представитель МИД Захарова: диалог России и КНДР вошел в доковидное русло
13 сентября 2023, 04:57

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что диалог между Пхеньяном и Москвой продолжается активно и входит в новое, более интенсивное русло, передает ТАСС.
Она дала этот комментарий в связи с визитом лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, в Россию. Захарова подчеркнула, что взаимодействие с Северной Кореей сейчас развивается в неофициальном формате и находится на постоянной основе в ряде различных направлений.

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#захарова
#кндр
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В Ирландии обвинили двух украинцев в незаконной продаже сигарет
Donegallive: двух украинцев обвинили в незаконной продаже сигарет в Ирландии
13 сентября 2023, 04:52

Фото: iStock/Svetlanais

В Ирландии задержаны два украинских беженца, которых обвиняют в незаконной продаже сигарет, сообщает обозреватель Donegallive Крис МакНалти.
По информации МакНалти, инцидент произошел после того, как в полицию поступил звонок о двух мужчинах, которые предлагали сигареты на продажу из автомобиля на Пирс-роуд в городе Леттеркенни, что находится в графстве Донегол на севере Ирландии. Автомобиль был зарегистрирован на Украине.

Полиция успела зафиксировать процесс совершения сделки, и затем двое мужчин сели в автомобиль и покинули место происшествия. Позднее полиция остановила автомобиль и обнаружила большое количество сигарет.

Следователи проводят дальнейшие расследования данного случая, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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#всу
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AT: Вмешательство США на Украину войдет в историю как несправедливая интервенция
13 сентября 2023, 04:33

Фото: iStock/ValleraTo

Автор American Thinker Виктория Уайт Бергер заявила, что вмешательство США в вооруженный конфликт на территории Украины войдет в историю как несправедливая интервенция.
«Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией», — говорится в публикации.

Бергер отметила, что у Соединенных Штатах была подобная ситуация во Вьетнаме. По мнению обозревателя, решения действующего американского лидера Джо Байдена о поддержке Киева привели ко многим односторонним военным, финансовым и политическим действиям.

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#украина
#сша
#конфликт
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