Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций

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Президент России Владимир Путин и Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын начали переговоры на космодроме «Восточный» с участием делегаций обеих стран.
«Уважаемый господин Председатель! Я очень рад Вас вновь видеть и принимать в России – на этот раз, как мы и договорились, на нашем космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Надеюсь и Вам, и Вашим коллегам это интересно», - обратился Путин к Ким Чен Ыну.
Российский лидер отметил, что встреча происходит в особенное время. Путин напомнил, что совсем недавно КНДР отметила 75 лет своего основания. По его словам, уже 75 лет действуют дипломатические отношения между странами. Путин отметил, что именно Россия первой признала суверенное, независимое государство – Корейскую Народно-Демократическую Республику.
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