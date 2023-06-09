Начались переговоры России и ООН по зерновой сделке

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Известно, что в переговорах участвует руководитель российской делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и глава делегации ООН, генсек ЮНКТАД Ребекка Гринспен. В настоящее время какие либо сведения о месте проведения текущего раунда не называются. Участники консультаций также не делятся подробностями о повестке дня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Турция проводит переговоры о снятии препон для оплаты продукции России, которая будет поступать в рамках зерновой сделки.