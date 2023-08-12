Начальник Штаба обороны Великобритании Радакин приехал в Киев для обсуждения СВО

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Киев посетил начальник Штаба обороны армии Великобритании Тони Радакин. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В ходе встречи была выяснена ситуация на фронте, обозначено, в каком вооружении нуждаются ВСУ, а также какую военную помощь планирует предоставить Великобритания.
Кроме того, во время личной беседы Залужный подробно рассказал своему британскому коллеге о деталях ведения боёв, о намеченной стратегии и количестве задействованного вооружения.
Ранее сообщалось, что Великобритания категорически против мирных переговоров между Украиной и Россией. К тому же она стремится быть лидером поставок вооружения ВСУ.
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Кроме того, во время личной беседы Залужный подробно рассказал своему британскому коллеге о деталях ведения боёв, о намеченной стратегии и количестве задействованного вооружения.
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Анастасия Чинкова