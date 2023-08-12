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Начальник Штаба обороны Великобритании Радакин приехал в Киев для обсуждения СВО

12 августа 2023, 19:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Киев посетил начальник Штаба обороны армии Великобритании Тони Радакин. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В ходе встречи была выяснена ситуация на фронте, обозначено, в каком вооружении нуждаются ВСУ, а также какую военную помощь планирует предоставить Великобритания.

Кроме того, во время личной беседы Залужный подробно рассказал своему британскому коллеге о деталях ведения боёв, о намеченной стратегии и количестве задействованного вооружения.


Ранее сообщалось, что Великобритания категорически против мирных переговоров между Украиной и Россией. К тому же она стремится быть лидером поставок вооружения ВСУ.

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#сво
#украина
#великобритания
#оборона
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Украина не дает гарантий безопасности прохода судам через временные коридоры в Черном море
12 августа 2023, 17:30

Фото: istockphoto/Dmitriy Sidor

Украина не может дать гарантии безопасности движения судов по временным коридорам в Черном море. Об этом во время телемарафона заявил представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
По его словам, в ведомстве предупредили судовладельцев и капитанов о том, что в настоящий момент полную безопасность гарантировать невозможно. Представитель военно-морского ведомства также отметил, что со стороны ВСУ делается все возможное в этом направлении, но окончательно ситуация станет ясна только со временим, передает «ИноСМИ».

Накануне украинские власти объявили коридоры для судов, которые идут в порты Черноморска, Одессы и Южного, а также обратно. В командовании военно-морских сил Украины заявили, что начата регистрация судов, которые планируют идти указанными временными маршрутами в акватории Черного моря.

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#безопасность
#регистрация
#всу
#украина
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Украинское министерство экономики потребовало от учителей вернуть выданное пособие
12 августа 2023, 17:00

Фото: istockphoto/alfexe

Министерство образования и науки (МОН), а также министерство экономики потребовали от учителей вернуть в полном объеме единоразовое пособие, выплаченное им после начала специальной военной операции. Сумма составляет 6,5 тысячи гривен (около 175 долларов США).
Министерство экономики сообщает, что им получен от МОН обновленный список всех тех, кто обязан вернуть «неправомерно» полученную материальную помощь. Также в специальном письме указано, что сделать это надлежит незамедлительно и в полном объеме, сообщает издание «Украинские новости». Также сообщается, что сотрудники образовательных учреждений должны вернуть пособие банковским переводом, так что с учетом банковской комиссии сумма «долга» в каждом отдельном случае превысит указанные 6,5 тысячи гривен.

Отмечается, что в случае невозврата полученных сумм пособий министерство начнет процедуру их судебного истребования. По данным министерства на конец июня средства не вернули 3 247 работников бюджетных учреждений образования.

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#пособие
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#сотрудники
#украина
#министерство
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Захарова: Атакам ВСУ на Крымский мост нет оправдания
Захарова прокомментировала попытки атаки ВСУ на Крымский мост
12 августа 2023, 16:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Атаки ВСУ не останутся без ответа. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя попытки атаки украинскими ракетами Крымского моста и самого полуострова.
Она также уточнила, что такие действия Украины должны показать мировому сообществу истинную сущность киевских властей.

Кроме того, она уточнила, что атаки по Крымскому мосту запрещены, поскольку это объект гражданской инфраструктуры. А нападения, предпринимаемые ранее, приводили в гибели мирного населения.

Ранее сообщалось, что российскими средствами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты в районе Крымского моста. Саму переправу через Керченский пролив закрывали дважды, в настоящее время движение вновь восстановлено. На мосту находится большое количество людей, застрявших в многокилометровой пробке.  

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#мария захарова
#мид рф
#крымский мост
#украина
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Пушков: Украина не сможет запретить призывы к миру
12 августа 2023, 14:20

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Украина не сможет запретить призывы стран к проведению мирных переговоров. Об этом в своём Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
Он назвал такое стремление «заранее проигранной партией», поскольку невозможно заставить угаснуть голоса мировых держав.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал на законодательном уровне запретить призывы других государств к проведению мирных переговоров с Россией. Также он уточнил, что из-за постоянного давления на Украину, предстоящий политический сезон будет очень тяжёлым и стране придётся принимать серьёзные решения, в том числе, на многочисленных мировых саммитах.

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#украина
#мир
#призыв
#россия
#запрет
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Армения попросила созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха
12 августа 2023, 14:20

Фото: istockphoto/Taras Dubov

В пресс-службе министерства иностранных дел Армении сообщили, что армянская сторона обратилась с просьбой о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН. Причиной называется ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.
В обращении также говорится о полной блокаде мирного населения в регионе. Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению — Лачинский коридор — остается перекрытой, сообщает ТАСС. Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт около моста и запретил доставку в Нагорный Карабах любых гуманитарных грузов. Несмотря на то, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать решение вопросов, связанных с Нагорным Карабахом, ситуация остается сложной.

Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян также попросил организацию предоставить армянской делегации возможность участвовать в заседании Совета безопасности.

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#дорога
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#армения
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Украина не может создать бесполётную зону из-за боязни Запада войны с Россией
12 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/Ruma Aktar

Страны Запада боятся войны с Россией и её технического превосходства, поэтому Украине не удастся создать безопасное воздушное пространство с помощью иностранных систем ПВО. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил экс-агент MI6 Крук.
Он добавил, что у России самые лучшие системы ПВО в мире, поэтому, если Запад решится на создание безопасной бесполетной зоны над территорией Украины, это может обернутся ему войной с Россией.

Ранее сообщалось, что британское правительство выступает против мирных переговоров между Украиной и Россией. Страна хочет добиться лидерской позиции в поставках вооружения ВСУ.

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#россия
#украина
#конфликт
#евросоюз
#сша
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LRT: После завершения саммита НАТО в Вильнюсе пропал новый асфальт
12 августа 2023, 11:22

Фото: istockphoto/9parusnikov

Жители улицы Лепкальне в историческом центре Вильнюса в недоумении: сразу после завершения саммита НАТО с дорожного покрытия исчез недавно уложенный асфальт. Проезжая часть теперь напоминает сельский проселок, а не центральную городскую магистраль.
Перед встречей альянса во всем городе активно проводились дорожные работы и коммунальные службы успели уложить новый асфальт к приезду именитых гостей, сообщает местное издание LRT. Однако сразу по завершении саммита асфальтовое покрытие волшебным образом исчезло.

В социальных сетях тут же появились критические и язвительные комментарии по поводу случившегося. Городские власти дали довольно неуклюжее объяснение: работы не были должным образом завершены и теперь будут продолжены, но уже как полагается. Такое объяснение вызвало новую волну насмешек и упреков. Городская администрация практически сама призналась в том, что дорожные работы проводились кое-как, лишь бы создать видимость благоустроенности к приезду западных гостей.

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#асфальт
#администрация
#коммунальные службы
#нато
#саммит
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Шойгу посетил российскую группировку войск в Арктике
12 августа 2023, 10:41

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные гарнизоны российских Вооруженных Сил в Арктике. В частности, он посетил части, дислоцированные на архипелаге Новая Земля, и расположенный там полигон для испытаний различного оружия, в том числе ядерного.
Глава Минобороны проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач в частях, в том числе по обеспечению охраны и обороны особо важных объектов, передает телеканал «Звезда». Шойгу посетил также основной населенный пункт архипелага поселок городского типа Белушья Губа, расположенный на острове Южный. Гражданское население там составляет 2,5 тысячи человек, в основном это семьи военнослужащих.

В прошлом году по распоряжению министра обороны в поселке был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. В настоящее время строится три жилых дома для семей военных. Также в Белушьей Губе находится самая северная школа России. В ней одновременно могут учиться 250 ребят.

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#детский сад
#россия
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#дома
#минобороны
#шойгу
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Сакс: США не ожидали присоединения Крыма к России в 2014 году
12 августа 2023, 10:32

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Присоединение Крыма к России в 2014 году стало большим сюрпризом для США. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он рассказал, что в планах у США было создание нового правительства на Украине и присоединение страны к Западу. Но они никак не рассчитывали на присоединение Путиным Крыма к России и на Минские соглашения.

Также, по мнению Сакса, Байден выступает очень плохим стратегом, который усугубляет ситуацию на Украине.

В завершение беседы экономист заявил, что США собираются сделать из Украины «европейский Афганистан». Украинцам ещё давно нужно было понять убийственную стратегию американского правительства и предпринять какие-то меры для обеспечения собственной защиты.

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#сша
#украина
#крым
#россия
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