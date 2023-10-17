Начало наземной операции Израиля в секторе Газа связали с приездом Байдена

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Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не закончится видит президента США Джо Байдена. Информацию об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на собственный источник.
«Израиль не будет заниматься провокациями Байдена во время его официального визита, задействовав свои наземные войска», — отмечает издание.Напомним, американский лидер посетит Израиль завтра, 18 октября, где проведет встречу, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Ранее верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи выступил с заявлением, что мусульман в случае продолжения преступлений с израильской стороны, уже никто не сможет остановить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак