«Начинает надоедать»: Песков высказался о Зеленском

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Украинский лидер Владимир Зеленский начинает всем надоедать, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать», - прокомментировал ситуацию Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что недовольство Зеленским в США и Европе будет только расти. Он чувствует это и начинает метаться. К тому же, Киев избаловался и уже привык к менторским замашкам, заключил Песков.
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