Над акваторией Черного моря у побережья Крыма сбиты две ракеты

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Две противокорабельные ракеты «Нептун», выпущенные ВСУ, сбиты над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны России.
«17 ноября т.г. около 10.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, две украинские ракеты обнаружили над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.
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Элина Позднякова