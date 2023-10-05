Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Фото: iStock/aapsky
Минобороны РФ в четверг, 5 октября, сообщило, что российские системы ПВО успешно пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа самолета на объекты, расположенные на территории Российской Федерации.
Как подчеркнули в ведомстве, украинский БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО в небе над Белгородской областью около 22:00 по московскому времени.
Читайте также:
МО: Над Курской области сбили украинский беспилотник
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Читайте также:
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Артем Кузьмин