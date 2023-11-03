Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

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Российская система ПВО успешно уничтожила украинский беспилотник в ночь с 2 на 3 ноября в воздушном пространстве над Белгородской областью. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.
Силы ПВО России оперативно пресекли данную попытку, уничтожив украинский беспилотник, который находился в воздушном пространстве над Белгородской областью.
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