Над миротворческими постами России в Приднестровье участились потёты БПЛА Молдавии

Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
Молдавские беспилотники всё чаще летают над миротворческими постами России на территории непризнанной Преднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.
Уточняется, что за август и сентябрь было отмечено восемь прилётов БПЛА со стороны Молдавии. Беспилотники появлялись около Дубоссарской ГЭС и в районе миротворческих постов на Дубоссарском направлении.
Кроме того, Беляков заявил, что на этой территории запрещены полёты беспилотников. Необходимо особое разрешение, чтобы осуществлять запуск БПЛА.
Также сопредседатель ОКК отметил, что эта ситуация будет контролироваться военными.
Приднестровье отделилось от Молдавии в 1992 году, опасаясь присоединения страны к Румынии после распада СССР. В настоящее время эта непризнанная территория фактически является неподконтрольной Кишинёву.
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Кроме того, Беляков заявил, что на этой территории запрещены полёты беспилотников. Необходимо особое разрешение, чтобы осуществлять запуск БПЛА.
Приднестровье отделилось от Молдавии в 1992 году, опасаясь присоединения страны к Румынии после распада СССР. В настоящее время эта непризнанная территория фактически является неподконтрольной Кишинёву.
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Анастасия Чинкова