Над Севастополем сбиты украинские беспилотники

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В небе над Севастополем ПВО сбили несколько вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в Каче обломки вражеского БПЛА рухнули в виноградники. Там также произошло возгорание травы. На места ЧП выехали все оперативные службы региона.
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