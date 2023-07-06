Надеждин предоставил в Мособлизбирком листы поддержки кандидата в губернаторы

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
Борис Надеждин лично предоставил в Мособлизбирком листы поддержки кандидата на пост губернатора Московской области с подписями муниципальных депутатов, и другие необходимые документы. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
Надеждин был выдвинут региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива». Согласно действующему избирательному законодательству, Мособлизбирком примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в течение 10 дней. 6 июля в 18 часов завершился приём документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Московской области.
Ранее Мособлизбирком после проведения проверки уже зарегистрировал первого кандидата – действующего главу региона Андрея Воробьёва.
В Мособлизбиркоме сейчас рассматриваются документы, представленные кандидатами от московских областных отделений партий КПРФ Александра Наумова и ЛДПР Кирилла Жигарева, а также региональных отделений партий «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Анатолия Никитина и «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина.
Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября.
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Ранее Мособлизбирком после проведения проверки уже зарегистрировал первого кандидата – действующего главу региона Андрея Воробьёва.
Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября.
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Лора Луганская