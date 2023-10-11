«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля

Фото: IStock/Anton Litvintsev
Израильская армия отчиталась о нанесении удара по Исламскому университету в Газе. По данным израильских военных, он использовался как тренировочный лагерь ХАМАС и для производства оружия.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с «Радио 1» прокомментировал военный конфликт словами «старый палестинский бандит надул старых израильских дураков». По мнению эксперта, Израиль сам виноват в том, что началась война.
Эксперт напомнил, что Египет отказался брать под контроль сектора Газа. В этом случае Израиль должен был взять территорию на себя.
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«Есть отдельная страна – это Израиль, и есть отдельно взятые территориальные анклавы, населённые грызущимися между собой племенами. Если бы израильтяне не были идиотами, они оставили бы их под своим контролем, мало по малу воспитали бы там поколение нормальных людей, которые думают о будущем своих детей, а не об уничтожении Израиля; они бы и близко не пустили бы туда Арафата, а территориальное управление отдали бы людям, которые хотят строить своё, а не уничтожать чужое. Но поскольку легенда о том, что евреи – умный народ, характерна для окружающих нас пространств – это всего лишь легенда, а израильтяне – это существа отдельной категории, то происходит то, что происходит», — сказал Сатановский.
«Яйца надо иметь. Если есть беспокойные соседи, значит, единственный способ жить с ними спокойно – это либо отдать их кому-то, либо держать под контролем самим. Сектор Газа отказался брать под контроль Египет. А никто не хочет почему так? Потому что они знали, что справиться с их населением невозможно. Значит, не надо искать, кому бы спихнуть это с рук, а контролировать самим. Это дорого, это долго, это не хочется, но надо», — сказал собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова