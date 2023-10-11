«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля

Израильская армия обороны сообщила, что по территории страны был нанесен ракетный удар со стороны Сирии. При этом оборонное ведомство не озвучило число выпущенных ракет, отметив, что некоторые из них достигли израильских территорий и упали на открытой местности. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях палестино-израильского конфликта и какое запрещенное оружие применил Израиль.