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«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля

Востоковед Сатановский объяснил, по чьей вине началась война в Израиле
11 октября 2023, 12:22
Фото: IStock/Anton Litvintsev

Фото: IStock/Anton Litvintsev

Израильская армия отчиталась о нанесении удара по Исламскому университету в Газе. По данным израильских военных, он использовался как тренировочный лагерь ХАМАС и для производства оружия.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с «Радио 1» прокомментировал военный конфликт словами «старый палестинский бандит надул старых израильских дураков». По мнению эксперта, Израиль сам виноват в том, что началась война.
«Есть отдельная страна – это Израиль, и есть отдельно взятые территориальные анклавы, населённые грызущимися между собой племенами. Если бы израильтяне не были идиотами, они оставили бы их под своим контролем, мало по малу воспитали бы там поколение нормальных людей, которые думают о будущем своих детей, а не об уничтожении Израиля; они бы и близко не пустили бы туда Арафата, а территориальное управление отдали бы людям, которые хотят строить своё, а не уничтожать чужое. Но поскольку легенда о том, что евреи – умный народ, характерна для окружающих нас пространств – это всего лишь легенда, а израильтяне – это существа отдельной категории, то происходит то, что происходит», — сказал Сатановский.

Эксперт напомнил, что Египет отказался брать под контроль сектора Газа. В этом случае Израиль должен был взять территорию на себя.
«Яйца надо иметь. Если есть беспокойные соседи, значит, единственный способ жить с ними спокойно – это либо отдать их кому-то, либо держать под контролем самим. Сектор Газа отказался брать под контроль Египет. А никто не хочет почему так? Потому что они знали, что справиться с их населением невозможно. Значит, не надо искать, кому бы спихнуть это с рук, а контролировать самим. Это дорого, это долго, это не хочется, но надо», — сказал собеседник.
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#израиль
#конфликт
#война
#контроль
#соседи
#египет
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Никулин: Третья мировая война может начаться из-за какой-то глупости на Ближнем Востоке
Политолог Никулин: Третья мировая война может начаться из-за конфликта в Израиле
11 октября 2023, 12:55

Фото: IStock/e-crow

Израиль нанёс удар по Ливану в ответ на запуск противотанковой ракеты. Ранее в «Хезболле» заявили, что готовы вступить в войну с Израилем только в случае, если тот предпримет какие-либо действия против Ливана.
Однако бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в микробиологии, политолог Игорь Никулин уверен, что в случае вторжения Израиля в сектор Газа, территория страны будет обстреляна «Хезболлой» с севера. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Если Израиль вторгнется в сектор Газа, скорее всего, “Хезболла” ударит с севера, а “Хезболла” – это ещё более мощная организация, чем “ХАМАС”, с большим боевым опытом. Израиль неоднократно пытался её разгромить в Ливане, но каждый раз это заканчивалось для него поражением. “Хезболла” владеет современной тактикой в отличие от израильской армии. Если “Хезболла” вступит в бой, то израильская территория будет практически простреливаться со всех сторон», — сказал Никулин.
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Эксперт подчеркнул, что если события и дальше будут разворачиваться по нынешнему сценарию, мир не далёк от третьей мировой войны.
«Уже есть две противоборствующие группировки: с одной стороны, — арабские страны: Иран и Турция, с другой – коллективный Запад. Как говорил Бисмарк: “Мировая война начнётся из-за какой-нибудь глупости на Балканах”. Теперь же можно сказать, что третья мировая война может начаться из-за какой-то глупости на Ближнем Востоке», — добавил Игорь Никулин.
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#израиль
#война
#политолог
#мир
#запад
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В США считают, что Украину заставят отказаться от своих территорий
Разведчик США Риттер: Запад заставит Украину отказаться от территорий
11 октября 2023, 12:43

Фото: iStock/JARAMA

Руководства стран Запада вынудят Украину пойти на мирные переговоры с Россией, в результате которых, Киев будет вынужден отказаться от своих территорий. Такое мнение выразил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его Youtube-канале.
По его словам, на Западе уже можно услышать мнение о том, что Украине придётся пойти на территориальные уступки. Союзники могут заставить Киев пойти на переговоры с Россией, результатом которых Украина будет вынуждена отказаться от своих территорий.


«Украина понимает, что не получит их обратно, а НАТО понимает, что мы не сможем предоставить Киеву столько оружия, чтобы вернуть их. Такова реальность», — заключил Риттер.

Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что государство, которое появится на месте нынешней Западной Украины, должно быть нейтральным к России. По его словам, каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным.


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#сша
#помощь
#украина
#страны
#нато
#бельгия
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Ynet: Россия заняла недружественную позицию по отношению к Израилю
11 октября 2023, 12:16

Фото: istockphoto/Vladimir Gnedin

По мнению одного из ведущих израильских новостных порталов, Россия и Белоруссия заняли недружественную по отношению к Изпаилю позицию. В качестве подтверждения такого мнения приводится тот факт, что президент РФ Владимир Путин даже не разговаривал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
По мнению обозревателей портала Ynet, российскому лидеру стоило это сделать после вторжения из сектора Газа в Израиль вооруженных формирований ХАМАС и «Исламского джихада». Также Путину предъявляются претензии в том, что он не опубликовал никакого осуждения бойни, устроенной террористами в приграничной полосе.

В публикации портала также высказывается недовольство российскими СМИ, в которых якобы была информация о том, что Израиль устроил в секторе Газа концлагерь, а нынешние военные действия — это восстание в гетто. Также израильские журналисты сетуют на то, что в заявлении российского МИД по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке не упоминается, кто именно был инициатором развязывания военных действий. Отмечается также, что сходную позицию по отношению к происходящему занимает и Белоруссия.

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#израиль
#военные
#журналисты
#мид
#сми
#белоруссия
#информация
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Песков: с релокантами, вставшими на сторону Киева, России не по пути
11 октября 2023, 12:12

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с релокантами, вставшими на сторону Киева, нам не попути. Однако остальные россияне свободно могут выбирать место для жительства и родина их всегда ждет.
«Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, стал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», - так прокомментировал Песков заявление Володина.

Однако он добавил, что большинство россиян могут самостоятельно выбирать страну для жилья, и родина их всегда ждёт.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России не ждут тех, кто радовался выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, должны осознавать, что здесь их не только не ждут. По его словам, если они приедут сюда, то Магадан им обеспечен.

При этом губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион не будет принимать релокантов, так как нуждается в образованных и грамотных людях.

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#губернатор
#вячеслав володин
#регион
#песков
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Песков раскрыл, кого поддерживает Россия в конфликте между Израилем и Палестиной
Песков: Россия поддерживает отношения и с Израилем, и с Палестиной
11 октября 2023, 11:58

Фото: iStock/ffikretow

Россия сохраняет диалог и с Израилем, и с Палестиной для урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Кремль стремится сохранить сбалансированный подход, для чего необходимо непосредственное общение с обеими сторонами конфликта.

При этом, Песков заявил, что Россия должна сохранять дистанцию для дальнейшего урегулирования конфликта.

Он уточнил, что Россия осуждает терроризм Палестины, но осознаёт и первоисточник нынешнего конфликта, который берёт своё начало в Израиле.

Ранее сообщалось, что в палестино-израильский конфликт вступила Сирия, нанеся ряд ударов по территории Израиля. 

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#израиль
#сектор газа
#война
#дмитрий песков
#россия
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Сирия вступила в конфликт: последние новости о войне Израиля и Палестины
11 октября 2023, 11:43

Фото: iStock/Racide

Израильская армия обороны сообщила, что по территории страны был нанесен ракетный удар со стороны Сирии. При этом оборонное ведомство не озвучило число выпущенных ракет, отметив, что некоторые из них достигли израильских территорий и упали на открытой местности. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях палестино-израильского конфликта и какое запрещенное оружие применил Израиль.

Война в Израиле 2023


Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября. Из сектора Газа были нанесены ракетные удары по центральным и южным районам Израиля. Боевики группировки ХАМАС проникли на израильские территории на различных направлениях и сумели установить контроль над рядом населенных пунктов. Ответным действием Израиля стало проведение в секторе Газа военной операции. После продолжающихся ракетных ударов по территории государства, Израиль объявил о введении чрезвычайного положения.  

На следующий день после обострения обстановки, премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа покинуть город и заявил о готовящемся наступлении. Армия Израиля провела мобилизацию резервистов и приступила к полной блокировке сектора Газа.

Фестиваль Nature Party в Израиле

 
Одним из первых мест, по которому боевики ХАМАС нанесли удар, стал музыкальный фестиваль Nature Party. В разгар праздника, прибывшие члены группировки в вооруженной форме открыли огонь по присутствующим. Люди были вынуждены бежать от боевиков по пустыне. Израильская сторона сообщила о 260 погибших. Члены формирования брали людей в заложники. Точное количество людей, которых могли увезти боевики в сектор Газа неизвестно.  


Шани Лук: Израиль


Видео с одной похищенной девушкой распространилось в сети. На кадрах видно, как девушка лежит без сознания в неестественной позе, что свидетельствует о переломанных ногах. Близкие заложницы, похищенной боевиками ХАМАС, опознали девушку по татуировкам. Похищенной оказалась 20-летняя гражданка Германии Шани Николь Лук. Вскоре после размещенного в сети видео, мать девушки обратилась с просьбами о помощи в поисках дочери.

10 октября мать девушки записала видеообращение, на котором заявила, что ее дочь жива и находится в тяжелом состоянии в одной из больниц сектора Газа. 

В США предупредили об угрозе разгрома Израиля
В США предупредили об угрозе разгрома Израиля

Сирия обстреляла Израиль


Обстрел со стороны Сирии зафиксировали израильские военные. Часть снарядов пресекла границу. По информации израильской армии, ракеты рухнули в незаселенной местности, пострадавших в результате обстрела нет. Израиль начал ответные запуски ракет в сторону Сирии.

Израиль применил белый фосфор


О применении армией Израиля снарядов с белым фосфором сообщило внешнеполитическое ведомство Палестины. Позже эту информацию подтвердило палестинское движение ХАМАС. Лидеры группировки сообщили в телеграм-канале, что Израиль применил запрещенные международной конвенцией бомбы для нанесения ударов по северному району сектора Газа.

Последние новости: Израиль


В настоящее время многие районы сектора Газа практически уничтожены. Минздрав Палестины сообщает о 4,5 тыс. пострадавших. Для отражения атак израильской армии, ХАМАС обратились к палестинской молодежи и призвали поднять восстание на Западном берегу Иордана. Согласно израильским СМИ, в город Ашдод зашла палестинская группировка, начались обстрелы.

Тем временем, Израилю прибыла обещанная помощь от США. Американский авианосец с ударной группой на борту прибыл к берегам государства для высадки военных, которые будут вести боевые действия на израильской стороне.


Эрдоган о ситуации в Израиле


Прокомментировал прибытие американского авианосца в Израиль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он задался вопросом о том, какие функции будут выполнять авианосец и намерен ли он участвовать в массовых убийствах, атакуя сектор Газа.
 
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#сша
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#военные
#армия
#сирия
#война
#контроль
#ракеты
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Столтенберг пообещал решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector
НАТО предупредила об ответе при подтверждении атаки на Balticconnector
11 октября 2023, 11:33

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в случае подтверждения атаки на газопровод Balticconnector, НАТО предпримет решительный и единый ответ. Такое предупреждение он вынес перед началом двухдневной встречи глав минобороны стран Североатлантического блока в Брюсселе.
«В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», - заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал. При этом представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен заявил, что повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Однако сейсмологи в Норвегии сообщили о том, что зафиксировали вероятный «взрыв» 8 октября в районе газопровода Balticconnector.

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#расследование
#нато
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Defense One: ВВС США эвакуировали американских военных из Израиля
11 октября 2023, 11:24

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Военно-воздушные силы США эвакуировали находившихся на территории Израиля американских военнослужащих. Как сообщили в ведомстве, для отправки домой небольшого количества солдат был использован самолет С-17.
Как сообщает портал Defense One со ссылкой на заявление неназванного представителя ВВС, эвакуация потребовалась военнослужащим армии США после того, как были отменены из-за начала военных действий против ХАМАС намеченные ранее совместные американо-израильские учения.

Собеседник портала уточнил, что самолет прилетел в Израиль пустым, а в обратный рейс отправился, имея на борту исключительно американских военных. Ранее в пресс-службе армии США сообщили, что в ночь на среду, 11 октября, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве приземлился первый американский самолет с боеприпасами для Армии обороны Израиля.

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#сша
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МИД Палестины осудил Израиль за использование запрещённого во всём мире оружия
МИД Палестины обвинил Израиль в совершении обстрелов кассетными боеприпасами
11 октября 2023, 11:20

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Палестинский МИД обвинил Израиль в использовании кассетных и фосфорных боеприпасов в секторе Газа. Об этом ведомство заявило на странице в Facebook*.
МИД Палестины заявил, что в зоне сектора Газа израильские военные наносят удары фосфорными и кассетными боеприпасами, запрещёнными на международном уровне. 

В ведомстве добавили, что осуждают действия израильского Минобороны за решение использовать этот вид вооружения.

Ранее сообщалось, что по территории Израиля был совершён ряд обстрелов со стороны Сирии. ЦАХАЛ в ответ выпустила артиллерийские и миномётные снаряды. 

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*деятельность корпорации Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории РФ
#израиль
#сектор газа
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#боеприпасы
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