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Нагорный Карабах: история конфликта, причины, капитуляция

21 сентября 2023, 15:55
Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

19 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение конфликта, в условиях которого регион живет уже тридцать лет. Власти Азербайджана объявили о проведении на территории Карабаха «антитеррористических мероприятий», в связи с чем, в регионе начались военные действия. О причинах конфликта, его завершении и дальнейшей судьбе Карабаха, расскажет редакция «Радио 1».

Нагорный Карабах: история конфликта


Нагорный Карабах – регион в Закавказье, площадь которого составляет 4,4 тысячи квадратных километров. Крупнейший город региона – Степанакерт. Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в июле 1988 года. С тех пор Армения и Азербайджан стали оспаривать его территориальную принадлежность. За несколько месяцев до распада СССР, 2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская республика в составе Союза, однако ее не признало ни одно государство, которое входило в ООН. В то же время началось вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном. Столкновение длилось два года, в результате военных действий Азербайджан утратил контроль над Карабахом. В 1994 году стороны конфликта подписали Бишкекский протокол, который предусматривал прекращение огня. Подписанию договора о перемирии посодействовали Россия и Киргизия, которые выступили в конфликте посредниками. Несмотря на прекращение огня, стороны продолжали настаивать на своих позициях, что привело к новому обострению конфликта.


Нагорный Карабах: эскалация конфликта в 2016 году


Следующая эскалация произошла в 2014 и 2015 годах. Политический процесс урегулирования ситуации проводился в рамках Минской группы ОБСЕ, в которую входили Россия, США и Франция. На переговорах присутствовали главы Армении и Азербайджана.

Стороны вновь перешли к разрешению кризиса вооруженным путем 2 апреля 2016 года. Азербайджан, Армения и Карабах начали военные действия, обоюдно обвиняя друг друга в нарушении перемирия. В результате конфликта погибли 33 человека, более 200 пострадали. В этот раз Россия вновь выступила посредником в урегулировании кризиса. В Москве состоялась встреча глав штабов ВС Азербайджана и Армении. Представители государств договорились о прекращении военных действий, однако столкновения на линии соприкосновения границ продолжались.

Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана?


Еще одно обострение конфликта произошло в сентябре 2020 года. Эти события называют «44-дневной войной». Военное столкновение обернулось крупнейшим кровопролитием. В 2021 году Ереван выступил с обвинениями в адрес Баку в расовой дискриминации. Разбирательство проходило в Международном суде ООН, который потребовал обе стороны прекратить разжигать расовую ненависть. С аналогичными призывами выступала Россия. Это событие стало последним вооруженным столкновением, перед признанием региона частью Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2022 года признал Карабах частью Азербайджана. Примечательно, что в марте этого же года, Баку призвал Ереван к взаимному признанию суверенитета друг друга, а также к отказу от использования военной силы для решения конфликта.

Симоньян назвала «провокацией» гибель миротворцев в Карабахе
Симоньян назвала «провокацией» гибель миротворцев в Карабахе

Армянское руководство кардинально изменило статус региона, о чем накануне напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что с юридической точки зрения Азербайджан действует на своей территории.
Обострение конфликта в сентябре 2023 года

Военные действия на территории Карабаха возобновились 19 сентября 2023 года. Оборонное ведомство Азербайджана заявило, что на территории региона пройдут «антитеррористические мероприятия». В Баку объяснили подобные меры провокацией Карабаха. Кроме того, Азербайджан заявил о намерении вывести военнослужащих Армении и «восстановить конституционный строй» в регионе. В результате обстрелов, погибли и пострадали мирные жители. Российские миротворцы эвакуировали людей из опасных районов региона. Москва вновь призвала стороны конфликта прекратить огонь и решить конфликт дипломатическим путем.

Нагорный Карабах: капитуляция


В Минобороны сообщили, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий, которое состоялось 20 сентября в 13:00. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже прекращение огня прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что не принимал участие в переговорном процессе.

Нагорный Карабах: погибшие миротворцы


Во время возвращения с наблюдательного поста миротворцев в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Все находящиеся в машине военные погибли.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес российскому президенту Владимиру Путину извинения в связи с гибелью российских миротворцев. Он также заявил, что по факту гибели военнослужащих будет проведено расследование. В настоящее время уже установлен подозреваемый, по вине подчиненных которого, российские военные погибли.


Последствия обстрелов в Карабахе


Редакция «Радио 1» узнала, кто причастен к военным действиям в Карабахе. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что обострению конфликта способствовала Великобритания или Америка. По его мнению, это было сделано для того, чтобы отвлечь Россию от задач СВО и втянуть ее в военные действия, развернувшиеся в Карабахе. Он подчеркнул, что такое развитие событий нежелательно, так как на стороне Азербайджана Турция, а в том случае, если она вмешается в конфликт, война перестанет быть региональной.

Крах Армении предсказал политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов. По его мнению, если на территорию республики зайдет Америка или Франция, это обернется крахом для государства. Похожие события уже происходили с Грузией, когда Америка ушла и оставила страну в нехорошем состоянии, отметил эксперт.

Он также добавил, что Армении важно найти общий язык со всеми странами, чтобы не настроить против себя Россию, Иран и Турцию.

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В ГД подготовили законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии
21 сентября 2023, 16:07

Фото: istockphoto/???? ??????

Группа депутатов Государственной думы и сенаторов подготовила пакет законопроектов, которые позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.
Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Новость дополняется.

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#льготы
#госдума
#законопроект
#росгвардия
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В Британии предъявили пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ
21 сентября 2023, 15:49

Фото: iStock/IR_Stone

В Великобритании прокуратура предъявила обвинения Британская пяти гражданам Болгарии в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
Напомним, 15 августа стало известно, что трое граждан Болгарии были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России. Все это время они находились под стражей. Граждане Болгарии проживали на территории Великобритании и работали в интересах российской разведки. При обыске, у задержанных были изъяты поддельные паспорта и документы на разные имена.

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#сша
#имена
#документы
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Брынцалов рассказал, чем Мособлдума займётся в осеннюю сессию
21 сентября 2023, 15:46

Фото: Мособлдума

Во время осенней сессии Мособлдума продолжит работу по поддержке участников спецоперации и их семей и будет оперативно менять законодательство. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Это наш безусловный приоритет. Также предусмотрим в проекте бюджета средства на реабилитацию участников СВО в центре «Ясенки». Уже 67 участников специальной военной операции получили там помощь. Важно оснащать центр технически, закупать новое оборудование и тренажёры. На эти цели из подмосковного бюджета уже выделено порядка 36 млн рублей», – пояснил Брынцалов.
Не обойдут депутаты стороной также вопросы социального и экономического характера. 
«Например, сегодня мы расширили перечень направлений для импортозамещения в регионе и подготовили законодательную инициативу о сохранении льгот по земельному налогу для резидентов особых экономических зон при разделе или объединении участков. В предыдущие сессии мы принимали законы в этой части – это и земля за рубль, и налоговые льготы. Далее продолжим работу с предпринимателями», – добавил спикер Мособлдумы.  
По словам Брынцалова, в летние месяцы депутаты встречались с жителями, проводили приёмы, встречи в трудовых коллективах, с родственниками участников СВО. Они собирали наказы для включения в бюджет на новый финансовый год. 
 
В ближайшее время бюджет поступит в региональный парламент. Все комитеты и фракции будут работать над ним вместе с правительством Подмосковья.
 
В четверг состоялось первое заседание осенней сессии Мособлдумы

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#законопроект
#бюджет
#подмосковье
#московская область
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В украинском телеэфире Зеленский слушал в зале сам себя на Генассамблее ООН
Klymenko.Time: Зеленский слушал сам себя на Генассамблее ООН
21 сентября 2023, 15:20

Фото: iStock/ffikretow

В эфире украинского телемарафона появилась запись с выступлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, где украинский лидер сидит в зале во время своего выступления. Оказалось, что видео смонтировали, для того, чтобы создать видимость полного зала во время его речи. Об этом сообщает издание Klymenko.Time.
«Телемарафон "впечатляет". На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского в ООН таким образом, будто он слушает сам себя», - говорится в сообщении издания.

Предполагается, что монтаж был сделан для того, чтобы создать видимость полного зала во время речи украинского лидера.

При этом во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского нужно остановить, иначе его действия приведут к катастрофе. Он отметил, что слова Зеленского поддержке Польшей России сами по себе звучат бредово, и напомнил, что сразу после этого в варшавский МИД немедленно вызвали украинского посла.

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#сша
#мид
#лидер
#оон
#рф
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В офисе Зеленского предупредили украинцев о тяжелых месяцах
21 сентября 2023, 15:06

Фото: istock / Motortion

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил о сложности грядущих месяцев для Украины. Причиной трудностей станут проблемы с инфраструктурой.
Ранее 21 сентября компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении нескольких энергетических объектов в центральной и западной частях Украины, в результате чего Житомирская, Ровенская, Днепропетровская, Киевская и Харьковской области отчасти остались без электроэнергии. 

«Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры», — цитирует слова заместителя руководителя офиса Зеленского агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались обстрелять Крым и несколько регионов РФ. По заявлению Министерства обороны России, все 22 атаки украинских БПЛА были отражены средствами ПВО над акваторией Черного моря, в Белгородской, Курской и Орловской областях.

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#россия
#всу
#пво
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В Госдуме заявили о бесславном конце контрнаступления ВСУ
Картаполов: Украинское контрнаступление закончилось абсолютно бесславно
21 сентября 2023, 15:02

Фото: iStock/JARAMA

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что украинское контрнаступление завершилось бесславно и безрезультатно.
«Это хваленое контрнаступление, оно закончилось абсолютно бесславно безрезультатно. Дальше-то надо что-то делать, а что делать, ударные части разбиты, техника уничтожена, поэтому да, они будут продолжать запускать эти беспилотники», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Блез Мэлли заявил, что ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась. По его словам, Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом год. Он отметил, что контрнаступление ВСУ не соответствует тем ожиданиям, которое предсказывали аналитики. Текущая ситуация повышает вероятность затяжного конфликта. Также Мэлли отметил, что из-за желания Белого дома продолжать поставлять финансы и оружие Киеву, в Вашингтоне накаляется противостояние.

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#россия
#техника
#контрнаступление
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В США назвали победителя в конфликте РФ и Украины
Херш: США признали победу РФ в конфликте на Украине, но продолжают лгать
21 сентября 2023, 14:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия уже одержала победу в украинском конфликте, однако Белый дом и американские СМИ вынуждены продолжать врать на счет этого. Об этом написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на своей странице на платформе Substack, ссылаясь на сотрудника американской разведки, пожелавшего остаться анонимным.
«Война закончена. Россия выиграла. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь», - говорится в статье.
Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье для The American Conservative заявил, что США губят собственную экономику, оказывая финансовую поддержку Украине, он также призвал перестать финансировать Киев.

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В США предсказали Армагеддон в случае дальнейшего финансирования Киева
Сенатор-республиканец Пол: США не спасут Киев, развязав в войну с Россией
21 сентября 2023, 14:30

Фото: iStock/ValleraTo

Сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье для The American Conservative заявил, что США губят собственную экономику, оказывая финансовую поддержку Украине, он также призвал перестать финансировать Киев.
«Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой. У ее армии могут быть какие-то неудачи, но Россия по-прежнему обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире», - уверен Пол.

Он также призвал перестать делать вид, что участие США в украинском конфликте не сопряжено с рисками. По его словам, рулетка вращается каждый день конфликта и предупредил, что однажды шарик выпадет на отметку «Армагеддон».

По его словам, американца вынуждены платить за эту сомнительную игру, а США ставят интересы Украины выше своих. Он также подчеркнул, что, спасая Украину Вашингтон губит собственную экономику. США не спасут Киев, если ввяжутся в войну с Россией, заключил Пол.

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#сша
#россия
#конфликт
#столкновение
#киев
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На встрече в Евлахе армяне Карабаха и Баку не достигли итогового соглашения
21 сентября 2023, 14:26

Фото: istock / Alexandra Bykova

По результатам переговоров делегации Азербайджана и представителей армянского населения Нагорного Карабаха окончательного соглашения достигнуто не было.
 Представитель армян Карабаха Давид Бабаян заявил, что необходимо согласовывать детали. Информацию передает РИА Новости.

«Есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут», — сказал представитель карабахских армян.
В то же время, представить президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что проект мирного соглашения передан Еревану. Он пояснил что на встрече обсуждались варианты реинтеграции армян Карабаха. Данный проект будет содержать 5 пунктов, основывающихся на международном праве. Согласно этим пунктам обе страны должны не вмешиваться в дела друг друга. 

Эльчин Амирбеков также отметил, что не стоить ожидать решения всех трудностей между карабахскими армянами и Азербайджаном за одну встречу. Он выразил мнение, что такие встречи пройдут еще неоднократно. 

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