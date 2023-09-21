Нагорный Карабах: история конфликта, причины, капитуляция

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19 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение конфликта, в условиях которого регион живет уже тридцать лет. Власти Азербайджана объявили о проведении на территории Карабаха «антитеррористических мероприятий», в связи с чем, в регионе начались военные действия. О причинах конфликта, его завершении и дальнейшей судьбе Карабаха, расскажет редакция «Радио 1».
Нагорный Карабах: история конфликта
Нагорный Карабах – регион в Закавказье, площадь которого составляет 4,4 тысячи квадратных километров. Крупнейший город региона – Степанакерт. Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в июле 1988 года. С тех пор Армения и Азербайджан стали оспаривать его территориальную принадлежность. За несколько месяцев до распада СССР, 2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская республика в составе Союза, однако ее не признало ни одно государство, которое входило в ООН. В то же время началось вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном. Столкновение длилось два года, в результате военных действий Азербайджан утратил контроль над Карабахом. В 1994 году стороны конфликта подписали Бишкекский протокол, который предусматривал прекращение огня. Подписанию договора о перемирии посодействовали Россия и Киргизия, которые выступили в конфликте посредниками. Несмотря на прекращение огня, стороны продолжали настаивать на своих позициях, что привело к новому обострению конфликта.
Нагорный Карабах: эскалация конфликта в 2016 году
Следующая эскалация произошла в 2014 и 2015 годах. Политический процесс урегулирования ситуации проводился в рамках Минской группы ОБСЕ, в которую входили Россия, США и Франция. На переговорах присутствовали главы Армении и Азербайджана.
Стороны вновь перешли к разрешению кризиса вооруженным путем 2 апреля 2016 года. Азербайджан, Армения и Карабах начали военные действия, обоюдно обвиняя друг друга в нарушении перемирия. В результате конфликта погибли 33 человека, более 200 пострадали. В этот раз Россия вновь выступила посредником в урегулировании кризиса. В Москве состоялась встреча глав штабов ВС Азербайджана и Армении. Представители государств договорились о прекращении военных действий, однако столкновения на линии соприкосновения границ продолжались.
Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана?
Еще одно обострение конфликта произошло в сентябре 2020 года. Эти события называют «44-дневной войной». Военное столкновение обернулось крупнейшим кровопролитием. В 2021 году Ереван выступил с обвинениями в адрес Баку в расовой дискриминации. Разбирательство проходило в Международном суде ООН, который потребовал обе стороны прекратить разжигать расовую ненависть. С аналогичными призывами выступала Россия. Это событие стало последним вооруженным столкновением, перед признанием региона частью Азербайджана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2022 года признал Карабах частью Азербайджана. Примечательно, что в марте этого же года, Баку призвал Ереван к взаимному признанию суверенитета друг друга, а также к отказу от использования военной силы для решения конфликта.
Симоньян назвала «провокацией» гибель миротворцев в Карабахе
Армянское руководство кардинально изменило статус региона, о чем накануне напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что с юридической точки зрения Азербайджан действует на своей территории.
Обострение конфликта в сентябре 2023 года
Военные действия на территории Карабаха возобновились 19 сентября 2023 года. Оборонное ведомство Азербайджана заявило, что на территории региона пройдут «антитеррористические мероприятия». В Баку объяснили подобные меры провокацией Карабаха. Кроме того, Азербайджан заявил о намерении вывести военнослужащих Армении и «восстановить конституционный строй» в регионе. В результате обстрелов, погибли и пострадали мирные жители. Российские миротворцы эвакуировали людей из опасных районов региона. Москва вновь призвала стороны конфликта прекратить огонь и решить конфликт дипломатическим путем.
Нагорный Карабах: капитуляция
В Минобороны сообщили, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий, которое состоялось 20 сентября в 13:00. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже прекращение огня прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что не принимал участие в переговорном процессе.
Нагорный Карабах: погибшие миротворцы
Во время возвращения с наблюдательного поста миротворцев в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военными подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Все находящиеся в машине военные погибли.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес российскому президенту Владимиру Путину извинения в связи с гибелью российских миротворцев. Он также заявил, что по факту гибели военнослужащих будет проведено расследование. В настоящее время уже установлен подозреваемый, по вине подчиненных которого, российские военные погибли.
Последствия обстрелов в Карабахе
Редакция «Радио 1» узнала, кто причастен к военным действиям в Карабахе. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что обострению конфликта способствовала Великобритания или Америка. По его мнению, это было сделано для того, чтобы отвлечь Россию от задач СВО и втянуть ее в военные действия, развернувшиеся в Карабахе. Он подчеркнул, что такое развитие событий нежелательно, так как на стороне Азербайджана Турция, а в том случае, если она вмешается в конфликт, война перестанет быть региональной.
Крах Армении предсказал политолог, эксперт по ближнему востоку и Афганистану Маис Курбанов. По его мнению, если на территорию республики зайдет Америка или Франция, это обернется крахом для государства. Похожие события уже происходили с Грузией, когда Америка ушла и оставила страну в нехорошем состоянии, отметил эксперт.
Он также добавил, что Армении важно найти общий язык со всеми странами, чтобы не настроить против себя Россию, Иран и Турцию.
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Анастасия Крестьянова