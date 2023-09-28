Радио1
Главная / Новости / Политика/ Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года

28 сентября 2023, 09:28
Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.
«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», - говорится в указе.
Он вступает в силу сразу после публикации.


Уточняется, что решение было принято из-за создавшейся сложной военно-политической ситуации для сохранения безопасности и жизненных интересов народа Арцаха.

19 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение конфликта, в условиях которого регион живет уже тридцать лет. Власти Азербайджана объявили о проведении на территории Карабаха «антитеррористических мероприятий», в связи с чем, в регионе начались военные действия. Уже 20 сентября была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные».

Читайте также:

Из Карабаха в Армению въехали 1,5 тысячи человек

В Азербайджане создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

На встрече в Евлахе армяне Карабаха и Баку не достигли итогового соглашения


#человек
Читайте нас в
Лавров обвинил Запад в разрушении территориальной целостности Украины
28 сентября 2023, 09:00

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Францию и Германию в разрушении территориальной целостности Украины из-за несоблюдения минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров напомнил, что в 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сделали шокирующие заявления, согласно которым минские соглашения были «попыткой дать время Украине».

«Это было сделано с целью пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации. Если бы они выполнили минские договоренности, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена», — уверен Лавров.

Он объяснил, что договоренности как раз обеспечивали территориальную целостность Украины путем предоставления особого статуса Донбассу.

Читайте также:

Лавров: Заявление главы МИД Финляндии о санкциях — неприкрытое хамство

США раскрыли, что должна сделать Украина для завершения конфликта

Стал известен грубейший просчет Зеленского
#соглашения
#мид
#украина
#заявление
#лавров
Читайте нас в
Трюдо: Канада извинилась перед Зеленским за чествование эсэсовца Хунке
28 сентября 2023, 08:04

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Канада направила извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу за что, что в парламенте чествовали престарелого украинца-эсэсовца Ярослава Хунке. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.
«Несколько дней назад мы направили извинения по дипломатическим каналам Зеленскому и украинскому народу. Мы продолжим тесно работать с правительством Украины для защиты их территориальной целостности и суверенитета против жестокого вторжения России», - заявил Трюдо.

Он отметил, что извинения Зеленскому направлены от лица парламентариев и канадцев. По его словам, украинцы заслужили извинений из-за того, что были поставлены в неудобное положение. При этом Трюдо подчеркнул, что Россия воспользовалась ситуацией для обоснования проведения СВО.

Ранее лидер оппозиции в Канаде Пьер Пуальевр обратился к премьер-министру Джастину Трюдо в социальных сетях, призывая его извиниться за приглашение и аплодисменты, которые были предоставлены бывшему бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке во время заседания парламента. Пуальевр подчеркнул, что Трюдо не стоит перекладывать ответственность на других, как он это обычно делает.

Читайте также:

Песков прокомментировал приветствие Зеленским ветерана СС в Канаде

CTV: Парламент Канады согласился осудить нацизм во всех его формах

В Польше рассмотрят меры по экстрадиции из Канады нациста Хунки
#россия
#меры
#лидер
#парламент
#сво
#песков
Читайте нас в
В США не приняли две поправки о сокращении помощи Украине
28 сентября 2023, 07:03

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Палата представителей США не приняла поправки по сокращению финансовой помощи для Украины, представленные конгрессменами Мэттом Гетцем и Энди Биггсом. Такие данные приводит РИА Новости согласно проведенному голосованию.
Таким образом, против поправки об исключении финансирования Украины из проекта бюджета Пентагона, чего добивался конгрессмен Мэтт Гетц,  проголосовали 330 законодателей, из них 117 республиканцев. При этом 104 республиканца проголосовали «за».

Кроме того, отвергнуто и предложение конгрессмена Энди Биггса, который предлагал  исключить из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Киеву $300 млн помощи. 93 законодателя высказались за полный отказ от помощи Киеву, однако 339 человек проголосовали против этой поправки, и она не прошла.

Напомним, консервативные республиканцы в США выступают против включения средств для помощи Украины в проект бюджета Пентагона. Они считают, что не стоит ставить на голосование вопрос о помощи Киеву и ассигнованиях для американских военных.

Напомним, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных денег Украине и включение данной статьи расходов в проект финансирования.

Читайте также:

Cенат США предложил выделить Украине в 2024 году не $24, а только $6 млрд

Конгрессвумен Грин: США, помогая Украине, финансируют нацизм

Кирби: У США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель


#сша
#голосование
#человек
#поправки
#поставки
Читайте нас в
Ученые назвали дату полного вымирания человечества
Nature Geosciense: человечество вымрет через 250 миллионов лет
28 сентября 2023, 06:46

Фото: istockphoto / monsitj

Ученые из Бристольского университета предсказывают, что через 250 миллионов лет все млекопитающие, включая человека, могут столкнуться с угрозой вымирания. Это представлено в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
Ученые объяснили, что в долгосрочной перспективе Земля столкнется с проблемами, связанными с изменением климата из-за тектонических процессов. В результате этих изменений, связанных с движением земной коры, все континенты объединятся в один суперконтинент, который получил название Пангея Ультима.

Внешний вид этого будущего суперконтинента может различаться в разных прогнозах, но ученые согласны в том, что он будет характеризоваться высокой температурой, засушливостью и крайне непригодными условиями для жизни млекопитающих.

Читайте также:

Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада

Космонавт Рязанский заявил о готовности человечества к полёту на Марс

«Счёт пойдёт на миллионы»: Сивков предсказал скорое повторение Хирасимы и Нагасаки



#ученые
#земля
#марс
#оон
Читайте нас в
В поведении Зеленского заметили новую странность
Режиссер Ами Горовиц назвал разговоры Зеленского о климате странными
28 сентября 2023, 06:36

Американский режиссер Ами Горовиц в интервью Sky News Australia выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский использует язык и темы, характерные для западных стран, в попытке привлечь больше международной поддержки.
Горовиц отметил, что в выступлении Зеленского в ООН было много обсуждений изменения климата, что, по мнению режиссера, вызывает вопросы о причинах подобных заявлений.

Он также предположил, что президент Украины может стремиться получить большую поддержку от «левых» политических сил.

Читайте также:

Стала известна ошибка США на Украине

На Западе поставили Зеленского на место

Myśl Polska: Западные лидеры и Киев обвинят Польшу в поражении Украины
#изменения
#президент
#оон
Читайте нас в
Во Франции заявили о бегстве НАТО из-за Украины
Автор Monde Кауфманн: Запад бежит со всех фронтов из-за провала на Украине
28 сентября 2023, 05:47

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Согласно мнению обозревателя Monde Сильви Кауфманн, страны Запада проявляют стремление отступить с политического и военного фронта из-за неудач на Украине.
Автор статьи отметила, что вывод французских военных из Нигера спустя два года после отхода американских сил из Афганистана можно рассматривать как признак отступления НАТО. Согласно ее анализу, эти действия обладают как военными, так и политико-дипломатическими аспектами.

Кауфманн также отметила, что конфликт на Украине является частью этой тенденции и усугубляет ее последствия. По ее мнению, уход Запада на самом деле маскирует его подготовку к другим действиям. Она считает, что страны альянса будут вынуждены идти на компромиссы по некоторым вопросам из-за недовольства их политикой в Глобальном Юге. Украинский кризис, по мнению автора, только усилил эту тенденцию.

Читайте также:

Во Франции посоветовали простой способ уничтожить танки Abrams

«Муж не рад»: Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции

Французский политолог Леруа получил российское гражданство
#гражданство
#конфликт
#танки
#страны
#кризис
#политолог
#уход
#нато
Читайте нас в
В США назвали санкции против России провалом
Политолог Миршаймер назвал санкции против России просчетом США
28 сентября 2023, 05:42

Американский политолог Джон Миршаймер выразил свое мнение относительно санкций, которые были введены США в связи со спецоперацией на Украине, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский политолог Джон Миршаймер выразил свое мнение относительно санкций, которые были введены США в связи со спецоперацией на Украине, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Миршаймер охарактеризовал ограничения, наложенные на Россию американскими властями, как неудачные.

«Мы думали, что сможем победить русских. Мы полагали, что наши санкции приведут Россию к коленям, но это оказалось неверным расчетом», - подчеркнул он.
Политолог также отметил, что Вашингтон «пользуется санкциями», и к моменту вмешательства в украинский конфликт США уже применяли ограничительные меры по отношению к половине стран мира. Тем не менее, Миршаймер подчеркнул, что анализ истории подобных санкций показывает, что они обычно не приносят желаемых результатов, особенно в случае с такими государствами, как Россия. Политолог оценил политику США как неуклюжую и призвал американские власти придерживаться своих собственных правил.

Читайте также:

Стало известно об открытии США новых фронтов против России

Антонов рассказал о заинтересованности компаний из США в российском рынке

Артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов

#сша
#россия
#санкции
#конфликт
#ограничения
#меры
#политолог
Читайте нас в
Антонов рассказал о заинтересованности компаний из США в российском рынке
Антонов: В США штампуют списки из компаний, не желающих покидать РФ
28 сентября 2023, 05:27

Фото: сайт Посольства РФ в США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведет список компаний, не желающих покидать российский рынок. Об этом сообщается в Телеграм-канале Посольства России.
«К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из РФ, даже ценой многомиллионных убытков. Штампуются списки «злостных нарушителей», не идущих на поводу у подстрекателей», — говорится в публикации.

Антонов добавил, что американские компании по-прежнему заинтересованы в российском рынке. При этом бизнесу США приходится сталкиваться с нарушенной логистикой, а также с экономическими операторами, не имеющими возможности проводить платежи на фоне действующих финансовых ограничений.

Читайте также:

Госдеп США ищет специалиста для выявления моделей манипуляций в СМИ

Посол Антонов призвал США не усиливать в Армении антироссийские настроения

Эксперт объяснил, как Запад пытается рассорить Китай и Россию

#сша
#бизнес
#компании
#запад
#рф
#антонов
Читайте нас в
Эксперт объяснил, как Запад пытается рассорить Китай и Россию
Эксперт Манкевич: Западные спецслужбы пытаются вбить клин между РФ и Китаем
28 сентября 2023, 04:04

Фото: iStock/ Ruma Aktar

Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что в настоящее время западные спецслужбы всеми доступными способами пытаются рассорить Россию и Китай, используя для этого откровенную ложь и дезинформацию. Об этом пишет РИА Новости.
«Поверьте, спецслужбы Запада спят и видят, чтобы нас с китайцами рассорить, вбить между нами клин. Они действительно просчитывают сейчас варианты, строят всякие модели, как это лучше сделать», — цитирует агентство слова собеседника.

Эксперт подчеркнул, что Брюссель и Вашингтон активно используют для достижения своих целей пропаганду и дезинформацию.

«Тезис о постепенном превращении России в сырьевой придаток Китая родился именно в недрах ЦРУ весной нынешнего года», — сказал Манкевич, добавив, что с тех пор его повсеместно распространяют ангажированные СМИ и эксперты.

Читайте также:

Стало известно об открытии США новых фронтов против России

Myśl Polska: Западные лидеры и Киев обвинят Польшу в поражении Украины

Китай призвал сотрудничать с Россией в расследовании подрыва «Северных потоков»

#сша
#эксперт
#сми
#эксперты
#россия
#китай
Читайте нас в
Достижения.рф