Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года

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Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года.
«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», - говорится в указе.Он вступает в силу сразу после публикации.
19 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе вновь произошло обострение конфликта, в условиях которого регион живет уже тридцать лет. Власти Азербайджана объявили о проведении на территории Карабаха «антитеррористических мероприятий», в связи с чем, в регионе начались военные действия. Уже 20 сентября была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные».
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Элина Позднякова