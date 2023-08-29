Naharnet: В Ливане выдали орден на арест двоих россиян, которых подозревают в шпионаже в пользу Израиля

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Следственный судья военного трибунала Ливана Фади Савван выдал ордера на арест двух граждан РФ, которых обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, cообщает новостной портал Naharnet.
По информации портала, судья Савван допросил двух задержанных и обвинил их в «преступлениях, связанных с предоставлением израильскому врагу сведений, которые ставят под угрозу безопасность Ливана».
Обвиненные в шпионаже в пользу Израиля ливанские или арабские граждане могут быть приговорены в Ливане к смертной казни или получить длительный тюремный срок.
Ранее и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари сообщил, что сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть.
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Обвиненные в шпионаже в пользу Израиля ливанские или арабские граждане могут быть приговорены в Ливане к смертной казни или получить длительный тюремный срок.
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Артем Путинцев