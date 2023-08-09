Фото: сайт Кремля
В июле в Белом доме был найден пакет с кокаином, который, предположительно, принадлежал кому-то из ближайшего круга семьи президента США Джо Байдена. Несмотря на это, сам президент осведомлен о владельце наркотика, сообщает New York Post.
«Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена», — подчеркивают авторы статьи.Неформальные источники утверждают, что, несмотря на официальные заявления Секретной службы о сложностях в определении личности, оставившей наркотик, реально были собраны необходимые доказательства, чтобы идентифицировать данного человека.
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Артем Кузьмин