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Найденный в Белом доме кокаин оставил знакомый с семьей Байдена человек

NYP: найденный в Белом доме кокаин оставил человек из окружения семьи Байдена
09 августа 2023, 23:36

Фото: сайт Кремля

В июле в Белом доме был найден пакет с кокаином, который, предположительно, принадлежал кому-то из ближайшего круга семьи президента США Джо Байдена. Несмотря на это, сам президент осведомлен о владельце наркотика, сообщает New York Post.

«Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена», — подчеркивают авторы статьи.
Неформальные источники утверждают, что, несмотря на официальные заявления Секретной службы о сложностях в определении личности, оставившей наркотик, реально были собраны необходимые доказательства, чтобы идентифицировать данного человека.

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#семьи
#расследование
#байден
#джо байден
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На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу
10 августа 2023, 00:38

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В четвертый раз за сутки на Украине была активирована воздушная тревога. Это подтверждается информацией на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.
Тревога зазвучала с 23:22 до 23:26. Отметим, что ранее в течение дня, 9 августа, уже три раза объявляли о воздушной опасности на территории Украины.

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#страны
#тревога
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Twitter оштрафовали за задержку с передачей данных аккаунта Трампа
Twitter оштрафовали на $350 тыс за задержку с передачей данных аккаунта Трампа
09 августа 2023, 23:58

Фото: iStock/ipuwadol

Twitter был оштрафован на 350 тысяч долларов за несвоевременную передачу данных, касающихся аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Информацию об этом приводит CNN, ссылаясь на юридические документы.
Суд США в январе 2023 года выдал ордер, требующий предоставить информацию, связанную с аккаунтом Трампа на платформе. При этом в документе содержалось указание на неразглашение его содержания, что стало известно только недавно.

Twitter задержал предоставление данных и попытался оспорить запрет суда на публичное разглашение информации об ордере. Тем не менее, платформа предоставила необходимую информацию лишь через три дня после установленного судом дедлайна.

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#маск
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Байден попросит у Конгресса деньги для Украины
Politico: Президент США Джо Байден попросит у Конгресса деньги для Украины
09 августа 2023, 22:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джо Байден попросит у Конгресса миллиарды долларов, которые пойдут на новое оружие и другую помощь Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванные осведомленные источники.
Собеседники издания заявили, что президент США может обратиться к Конгрессу 10 августа.

Отмечается, что в Палате представителей и сенате ​достаточное количество чиновников, которые выступают против продолжения военной помощи Украине. Источники агентства сообщили, что просьба о дополнительных средствах для Киева усугубит внутренние отношения властей США. 

Издание сообщает, что помимо помощи Украине, администрация президента намерена попросить финансы на помощь Тайваню. Сумма, о которой будет идти речь, в настоящее время не известна, отметили авторы статьи. 

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#дом
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#украина
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#всу
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Белый дом намерен помогать Киеву, невзирая на общественное мнение в США
Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги вопреки мнению американцев
09 августа 2023, 22:07

Фото: iStock/rarrarorro

Администрация президента США Джо Байдена будет требовать от Конгресса продолжения военной помощи Украине, несмотря на общественное мнение в Штатах. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Он заявил, что за время украинского конфликта, США и Конгресс продемонстрировали уверенную поддержку Киева и намерены продолжать оказывать помощь в будущем.

По мнению Кирби, поддержка Украины важна не только для нее самой, но и для всех европейских партеров и союзников США, в том числе, по Североатлантическому альянсу. Он также отметил важность поддержки Киева для американского народа, отметив, что тема помощи затрагивает не только независимость Украины.

Однако, проведенные прежде опросы телеканалом CNN показали, что около 55% жителей США выступают против продолжения помощи Украине. 

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#сша
#помощь
#поддержка
#нато
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Шойгу: Россия усилит группировки войск на западных границах
09 августа 2023, 21:41

Фото: сайт Кремля

Создание Ленинградского и Московского военных округов позволит усилить группировки российских войск на западных границах страны. Это сейчас особенно важно, так как после вступления в НАТО Финляндии и в ближайшей перспективе Швеции протяженность границы России с Североатлантическим альянсом увеличится вдвое.
Такое заявление сделал глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ. Он также добавил, что поблизости от границ Союзного государства России и Белоруссии размещена группировка войск НАТО численностью около 360 тысяч военнослужащих, восемь тысяч единиц бронетехники, около 650 самолетов и вертолетов. Варшава вынашивает планы по созданию совместного польско-украинского боевого соединения для оккупации Западной Украины.

В целом военная угроза России со стороны коллективного Запада значительно возросла. Польша стала главным инструментом антироссийской политики США. В этих условиях особенно важно обеспечить безопасность западных границ страны, чему и послужит усиление группировки войск на этом направлении, отметил глава Минобороны РФ.

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#сша
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#безопасность
#страны
#заявление
#польша
#нато
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Уже более 2,5 тыс председателей подмосковных УИК прошли обучение перед выборами
09 августа 2023, 20:32

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

Более 2,5 тыс председателей участковых избирательных комиссий Подмосковья прошли обучение перед Единым днём голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В среду состоялся седьмой из 11 семинаров для членов УИК. На этот раз участниками стали представители городских округов Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура и Электросталь. 
«Что может мешать члену УИК в его работе на избирательном участке? Как оптимизировать рабочие процессы? Об этом и многом другом рассказали председателям участковых избирательных комиссий региона на обучающем семинаре. Многие его участники впервые будут работать на выборах в статусе председателя УИК», – говорится в сообщении. 
Членам УИК важно правильно работать со своими эмоциями, особенно в нестандартных ситуациях. Именно на это делают упор приглашённые эксперты. 
 
Специально для участковых избирательных комиссий в Подмосковье разработан интерактивный рабочий блокнот, где указан пошаговый алгоритм всех действий членов УИК. В ближайшее время пройдёт ещё четыре подобных семинара, что даст возможность охватить все УИК Подмосковья.

Общественная палата Московской области также проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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В Италии заявили, что Украина потеряет Харьков и Одессу
Fatto Quotidiano: Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО
09 августа 2023, 20:27

Фото: iStock/alzay

Стремление НАТО к расширению на Восток может привести к тому, что Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу. Об этом написал обозреватель Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.
По его мнению, чем больше будет становиться блок НАТО, тем меньше будет Украина.

Автор статьи отметил, что вступление Финляндии в альянс привело к значительному дисбалансу сил. На этом фоне, Россия вынуждена расширять зоны проведения СВО, чтобы обезопасить свои границы. 

Орсини заявил, что действия США циничны, так как из-за их политики, Украина может лишиться ряда крупных городов. 

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#сша
#россия
#украина
#нато
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#всу
#контрнаступление
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Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Путин и президент Узбекистана обсудили развитие отношений двух стран
09 августа 2023, 20:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество и стратегическое партнерство. Также, главы государств поговорили о развитии отношений между странами и обратили внимание на необходимость активизации контактов на различных уровнях. 

Прежде, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в июле. Тогда, российский президент поздравил коллегу с днем рождения и обсудил с ним дальнейшее укрепление отношений и партнерство. 

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#владимир путин
#президент
#сотрудничество
#указ
#переговоры
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Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину провести переговоры
09 августа 2023, 19:29

Фото: iStock/MarianVejcik

Россия и Украина должны провести переговоры и остановить боевые действия. С таким заявлением выступил Совет национальной безопасности (СНБ) Турции.
В ходе заседания СНБ Турции был обсуждён ход конфликта России и Украины. Также были рассмотрены последствия для Турции. В итоге в Совете заявили, что возрастающее напряжение в Чёрном море невыгодно никому.

При этом, отмечалось, что возобновление зерновой сделки способно предотвратить негативный исход конфликта, а также поспособствует стабилизации продовольственной проблемы.

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#россия
#украина
#конфликт
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