Фото:РИА Новости Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский начинает понимать, что он понемногу теряет поддержку и внимание со стороны Соединенных Штатов и Европы. Такое мнение озвучил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).
«Зеленский, хоть и демонстрирует наигранную уверенность, не скрывает, что в Европе и США интерес и поддержка прокси-войны Вашингтона постепенно тает», – отметил экс-полковник.Военный эксперт также добавил, что украинский лидер понимает что в НАТО сейчас существуют серьезные проблемы.
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