Фото: официальный сайт Кремля
В соцсети X (бывш. Twitter) пользователи аскритиковали новое заявление президента Украины Владимира Зеленского о мощных решениях для укрепления Украины. Об этом пишет РИА Новости.
«Итак, ты наконец сдашься?», — задался вопросом пользователь с ником EmbiidFloppingAgain.
«Твое контрнаступление жалкое», — добавил mike.
«Прекрати посылать молодых украинцев на верную смерть», — призвал Suraj Sahoo.
«Сдавайся или беги!», — заключил комментатор Patric.
4 июня Украина начала продвижение на Артемовском, Южнодонецком и Запорожском направлениях, бросив в бой подготовленных НАТО военных и западную технику. По словам президента РФ Владимира Путина, Киеву не удалось достичь каких-либо результатов, что разочаровало их западных кураторов.
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«Твое контрнаступление жалкое», — добавил mike.
«Сдавайся или беги!», — заключил комментатор Patric.
4 июня Украина начала продвижение на Артемовском, Южнодонецком и Запорожском направлениях, бросив в бой подготовленных НАТО военных и западную технику. По словам президента РФ Владимира Путина, Киеву не удалось достичь каких-либо результатов, что разочаровало их западных кураторов.
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Диана Аванесян