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Американскому лидеру Джозефу Байдену пора признать, что вопрос Украины он будет решать с главой РФ Владимиром Путиным, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Нам повезло, что мы имеем дело с умным и сдержанным человеком (Путиным). Когда придет время, по крайней мере в отношении Украины, придется решать это с ним. Это ключевой момент», - прокомментировал ситуацию Макговерн.
Он также отметил, что, несмотря на американскую пропаганду, уже можно смело говорить о победе России на полях специальной военной операции.
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Евгения Парфентьева