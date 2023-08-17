НАПК Украины внесло собственника AliExpress в список «международных спонсоров войны»

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Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, которой принадлежит ведущая платформа онлайн-торговли AliExpress.
В июле НАПК внесло в этот список одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Объединенные Арабские Эмираты). В этом перечне находится множество известных международных компаний, среди которых австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers и многие другие. Многие иностранные компании, продолжающие работать в России, остаются лидерами в своих сегментах и на украинском рынке. Зеленский предложил обязать такие компании маркировать товары, импортируемые на Украину, специальной меткой.
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Александр Бойцов