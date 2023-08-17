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НАПК Украины внесло собственника AliExpress в список «международных спонсоров войны»

17 августа 2023, 21:59

Фото: istockphoto/Manuel Milan

Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited, которой принадлежит ведущая платформа онлайн-торговли AliExpress.

Информация об этом появилась на официальном сайте НАПК. Причиной этого сотрудники агентства называют то, что компания продолжает работу в России. Например, платформа была предоставлена для реализации товаров, производимых Дебальцевским заводом металлургического машиностроения в Донецкой Народной Республике. По информации НАПК, руководит платформой AliExpress дочерняя российская фирма «Алибаба.ком».

В июле НАПК внесло в этот список одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Объединенные Арабские Эмираты). В этом перечне находится множество известных международных компаний, среди которых австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers и многие другие. Многие иностранные компании, продолжающие работать в России, остаются лидерами в своих сегментах и на украинском рынке. Зеленский предложил обязать такие компании маркировать товары, импортируемые на Украину, специальной меткой.

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#информация
#зеленский
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Турция предупредила РФ о росте напряженности
Турция предупредила РФ о росте напряженности после задержания корабля в Чёрном море
17 августа 2023, 22:55

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

Власти Турции после остановки российскими военными сухогруза, направляющего в украинский порт Измаил, обратились к РФ с просьбой избегать подобных инцидентов в Чёрном море.
Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера Реджепа Эрдогана, пишет РИА Новости.

«После вмешательства наши партнеры в России были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных попыток. Они приводят к эскалации напряженности в Черном море», — цитирует агентство заявление канцелярии президента.

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#турция
#россия
#чёрное
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Лукашенко заявил, что ненавидит деньги
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о своей яхте
17 августа 2023, 22:42

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ненавидит деньги, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила. Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Он также поделился, что никогда в жизни не мечтал о «яхте в Монако». Белорусский президент поделился, что не очень любит солнце и жару, зато зимой с удовольствием проводит время в сочинских горах. 

​Ранее Лукашенко заявил, что у президента России Владимира Путина нет имперских замашек. Он также отметил, что у Путина никогда не было планов по порабощению Украины и других государств. Он просто не хотел, чтобы кто-то создавал для России проблемы. В этом вопросе лидер РБ поддержал президента РФ, подчеркнул Лукашенко.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#деньги
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Подмосковным наблюдателям представили «Золотой стандарт» для оценки избирательных участков
17 августа 2023, 22:39

Фото: МИСК МО

В Одинцове провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которым предстоит работать в Единый день голосования. В нём принял участие член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Чтобы наблюдатели могли давать объективные оценки, в Общественной палате России разработали «Золотой стандарт» – уникальный чек-лист, по которому наблюдатель оценивает помещения для голосования, документацию УИК, работу комиссии до и после старта голосования, подведение его итогов и обеспечение доступной среды», – пояснил Губанов.
«Золотой стандарт» – свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В нём пошагово расписан порядок действий в ходе трёхдневного голосования.
 
Голосование пройдёт с 8 по 10 сентября. В Московской области откроют более 4 тыс избирательных участков. Кроме традиционного посещения УИК, в этом году в Подмосковье впервые доступно дистанционное голосование. Для этого необходимо до 3 сентября включительно подать заявку на региональном портале госуслуг.
 
Во время проведения выборов штаб по общественному наблюдению за голосованием будет работать круглосуточно. Будет организована и горячая линия для обращения граждан по вопросам избирательного процесса и фиксации сигналов о нарушениях.

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#выборы
#голосование
#наблюдатели
#едг
#подмосковье
#московская область
#одинцово
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Лукашенко рассказал, как видит переговоры по Украине
Лукашенко: Переговоры по Украине должны начаться без предварительных условий
17 августа 2023, 22:07

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о своем видении переговоров по Украине, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать всё: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать», - прокомментировал ситуации Лукашенко.

Он также отметил, что Россия готова разговаривать на любую тему, однако Украина, идущая на поводу у США, решительно отказывается от этого. 

Ранее Лукашенко заявил, что у президента России Владимира Путина нет имперских замашек. Он также отметил, что у Путина никогда не было планов по порабощению Украины и других государств. Он просто не хотел, чтобы кто-то создавал для России проблемы. В этом вопросе лидер РБ поддержал президента РФ, подчеркнул Лукашенко.

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#александр лукашенко
#владимир путин
#украина
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Лукашенко заявил, что у Путина нет имперских замашек
Лукашенко: У Путина нет имперских замашек в отношении Украины и Белоруссии
17 августа 2023, 21:46

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у президента России Владимира Путина нет имперских замашек, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«То, что у Путина были какие-то имперские замашки - у меня ни одно факта, чтобы это подтвердить. Болтовня полная, фейк, выдумки», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Он также заявил, что ​у Путина никогда не было планов по порабощению Украины и других государств. Он просто не хотел, чтобы кто-то создавал для России проблемы. В этом вопросе лидер РБ поддержал президента РФ, подчеркнул Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, следующим президентом России станет ее нынешний лидер Владимир Путин.

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#александр лукашенко
#владимир путин
#украина
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Самая большая школа Подмосковья готова к открытию 1 сентября
17 августа 2023, 21:26

Фото: Главгосстройнадзор МО

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья начали проверять ход завершения строительства школы на 2,2 тыс учащихся на территории ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пятиэтажное здание площадью 30 тыс кв м начали стоить два года назад. Сейчас завершается благоустройство прилегающей территории. При соответствии объекта всем требованиям проектной документации, будет выдан итоговый документ», – говорится в сообщении. 
Школа будет оснащена по современным стандартам. Обустраиваются актовый зал, пищеблок, библиотека с IT-зоной, мастерские, просторные учебные кабинеты, четыре спортзала. На территории оборудуют стадион с футбольным полем.
 
В старших классах планируется профильное обучение по медицинскому, филологическому, инженерному и физико-математическому направлениям. 

«Гусарская баллада» – крупнейший жилой комплекс в Подмосковье. Ранее он был проблемным объектом долевого строительства, пока к решению не подключилось областное правительство.

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#подмосковье
#московская область
#школа
#строительство
#гусарская баллада
#главгосстройнадзор мо
#одинцово
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Лукашенко рассказал, будет ли участвовать в следующих президентских выборах в 2025 году
17 августа 2023, 20:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё не принял решение об участии в президентских выборах в республике в 2025 году. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Он объяснил это тем, что сейчас есть более важные проблемы, которые требуют немедленного решения. По его словам, когда придёт нужное время, он обязательно примет окончательное решение.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что следующим президентом России станет её нынешний глава Владимир Путин. Такая уверенность белорусского лидера связана с тем, что, по его мнению, у Путина нет конкурентов, которые достигли бы такого же высокого уровня.

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#александр лукашенко
#выборы
#белоруссия
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Путин заявил о впечатляющих успехах Москвы в сфере современного транспорта
Путин: Москва добилась впечатляющих результатов в сфере современного транспорта
17 августа 2023, 20:49

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта, заявил, что за последние десять лет Москве удалось добиться впечатляющих результатов в сфере современного транспорта.
«Для Москвы еще десятилетия назад реализация таких амбициозных планов, вот мы с Сергей Семеновичем (Собяниным) об этом говорили сегодня, еще совсем недавно все это казалось практически недостижимой целью. Но здесь взялись за воплощение этих планов в жизнь и добились впечатляющих результатов», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее Путин удивился, что российские автобусы не имеют срока службы. Он также отметил, что, зачастую, заработные платы водителей гораздо ниже средних по региону. По мнению президента, престиж такой важной профессии необходимо восстанавливать, так как в связи с этим обстоятельством могут возникнуть проблемы с обеспечением безопасности пассажирских перевозок.

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#владимир путин
#транспорт
#москва
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Лукашенко раскрыл единственную причину, по которой Россия все еще не взяла Киев
Лукашенко: Путин отказался от взятия Киева, чтобы избежать большого числа жертв
17 августа 2023, 20:38

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл единственную причину, по которой ВС РФ еще не взяли Киев, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«У нас с Путиным был в связи с этим разговор. Я говорю, чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: «Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Он также напомнил, что Вооруженным силам РФ уже удавалось дойти до окраины Киева, однако, они повернули назад. При этом, никакого сопротивления армия Зеленского не оказывала, ее под Киевом попросту не было, подытожил Лукашенко.

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#александр лукашенко
#владимир зеленский
#владимир путин
#киев
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