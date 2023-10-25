Наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений, заявил Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений у России. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее сообщалось, что в стратегии, разработанной Минобороны США в целях противодействия оружию массового уничтожения, подчеркивается увеличение риска возникновения конфликтов с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Основными вызовами в этой области названы Россия и Китай. Кроме того, в стратегии говорится, что КНР (Китай), Россия, КНДР (Северная Корея), Иран и экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, которым также необходимо противодействовать.
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Екатерина Коршунова