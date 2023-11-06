Нардеп Гончаренко*: Зеленский назначил президентские выборы на 31 марта 2024 года

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дату очередных выборов главы государства на 31 марта 2024 года, заявил в эфире телеканала «Эспрессо» народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).
Он рассказал, что офису президента Украины уже дано поручение начать подготовку к президентским выборам в рамках установленного конституцией страны срока, а именно — в последнее воскресенье марта.
Нардеп считает, что принятие подобного решения является сугубо политическим и никак не вытекает из текущих потребностей украинского общества либо имеющейся сейчас политической и экономической повестки.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Он также отметил, что проведение президентских выборов в период военного положения заставит страну столкнуться с беспрецедентными вызовами.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада примет закон, который разрешает проведение выборов в рамках военного положения. Украинский лидер Зеленский сам сообщил об этом, а также добавил, что планирует баллотироваться на второй срок и его не волнует конкуренция.
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«Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это якобы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность», — отметил Гончаренко*, добавив при этом, что речь идёт исключительно о президентских выборах, поскольку парламентские напрямую запрещены сейчас конституцией Украины.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Он также отметил, что проведение президентских выборов в период военного положения заставит страну столкнуться с беспрецедентными вызовами.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада примет закон, который разрешает проведение выборов в рамках военного положения. Украинский лидер Зеленский сам сообщил об этом, а также добавил, что планирует баллотироваться на второй срок и его не волнует конкуренция.
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