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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что главная проблема США заключается в их стремительно растущей оторванности от реальности. Об этом Нарышкин сообщил в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.
«Американская элита уже давно живет в известном ей одном радужном мире, Соединённые Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете», — подчеркнул Нарышкин.
Он также отметил, что на данный момент Вашингтон пытается заставить другие государства верить в то, во что уже не верят сами США. Нарышкин добавил, что Запад разрушает фундаментальные нормы человеческой морали.
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Екатерина Коршунова