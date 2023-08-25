Нарышкин назвал провал контрнаступления ВСУ очевидным

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Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины стал очевиден, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве.
«Сегодня, после очевидного провала летней компании ВСУ, так называемого «контрнаступа», киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», - прокомментировал ситуацию Нарышкин.
Главными причинами сокрушительного провала Киева стали излишняя самоуверенность и неспособность по достоинству оценить уровень боевой подготовки российской армии, заключил Нарышкин.
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Евгения Парфентьева