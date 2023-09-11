Нарышкин предупредил об угрозе со стороны Польши и Прибалтики

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Службы Внешней Разведки России Сергей Нарышкин предостерег, что угроза, исходящая от Польши и Прибалтики, сохраняется. Об этом эксперт заявил на открытии памятника Феликсу Дзержинскому в штаб-квартире СВР.
«Существуют угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны Польши и Прибалтики», — цитируют слова Нарышкина РИА Новости.Нарышкин отметил, что расположение памятника было выбрано неспроста: голова Дзержинского смотрит в сторону северо-запада, в направлении столицы Польши и балтийских стран. Новый памятник Дзержинскому является точной копией знаменитого памятника скульптора Советского союза Евгения Вучетича, уменьшенной в несколько раз. По этой причине менять сторону направления взгляда «не имели права».
Читайте также:
Польша продлит запрет на импорт зерна из Украины независимо от решения ЕС
В Чехии предрекли развал Украины
Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии по ввозу зерна с Украины
Алина Юрчак