Нарышкин раскрыл аферу Запада в системе образования

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Запад занимается шулерством при составлении рейтинга ведущих вузов мира, препятствуя тем самым развитию национальных систем образования. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на конференции в рамках Восточного экономического форума.
Он также отметил, что нечестным путём Запад переманивает к себе талантливую молодёжь из Азии и Африке, что тормозит развитие этих регионов.
VIII Восточный экономический форум проходит на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке с 10 по 13 сентября.
Ранее преподаватель РАНХиГС Роман Душкин рассказал об использовании искусственного интеллекта студентами и школьниками. По его мнению, новые технологии позволят им быстрее находить необходимую информацию и в целом упростит многие процессы обучения.
Читайте также:
Путин поручил применять модуль «Системы ИИ» в высшем образовании с 2024 года
Российские школьники выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
РУДН принял на бюджетное обучение призёра премии «Экология – дело каждого»
VIII Восточный экономический форум проходит на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке с 10 по 13 сентября.
Читайте также:
Путин поручил применять модуль «Системы ИИ» в высшем образовании с 2024 года
Российские школьники выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
РУДН принял на бюджетное обучение призёра премии «Экология – дело каждого»
Анастасия Чинкова